Denuncian problemas en Mercado Hidalgo

Locatarios del Mercado Hidalgo denunciaron que al interior del inmueble persisten los problemas de seguridad e higiene, por ello han solicitado el cambio de administrador del Mercado, presuntamente por la mala administración que se está llevando en este inmueble.Según la señora Celia Reynoso Rivera, comerciante desde hace más de 20 años, denunció que desde hace varios meses los problemas al interior del mercado han ido creciendo supuestamente por la omisión del administrador para resolver los conflictos que se han presentado como presuntos robos, y limpieza, sin embargo indicó que pese a la problemática persona que se encarga de la administración ha hecho caso omiso.“Estamos mal en el Mercado, hay robos, los baños sucios, le dijimos al administrador pero no hizo caso, sólo que cuidáramos nuestras cosas”, denunció.Expresó que durante la temporada de lluvias el mercado presentó encharcamientos de aguas negras derivado de un drenaje que se tapó, esto ha ocasionado que los malos olores que provienen de éste conector se penetre al interior del inmueble.“Abrieron el drenaje en día sábado que hay mucha gente y está la pestilencia” , dijo.Recalcó que ella se ha visto afectada dado que su loca se ubica cerca de los sanitarios y carnicerías, y los malos olores son constantes.Por otra parte otro comerciante, quién optó por reservar su nombre, dijo que derivado de los constantes problema han acudido con autoridades municipales Municipales para dar solución a sus denuncias.“Las quejas se han llevado hasta la contraloría y en contraloría no se ha hecho ningún aprecio, queremos soluciones y respuestas favorables”, manifestó.Cabe señalar que estas quejas se han planteado en diferentes reuniones de la Comisiones de Mercados del Municipio, sin embargo recalcó que no hay una solución.