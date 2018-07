Gerardo Sosa acepta invitación de reconciliación con gobierno de Hidalgo

Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), aceptó la invitación de reconciliación que hizo el gobernador Omar Fayad Meneses tras las elecciones federales y locales de hace una semana.

Sin embargo, el también líder político del grupo universidad (que postuló a la mitad de candidatos a diputados federales y locales de Morena que ganaron en la elección), pidió al mandatario hidalguense que demuestre ese espíritu reconciliador.

“Cuando se habla de reconciliación todos tenemos que tomar una actitud. Entonces nosotros vamos a tomar la nuestra y yo le pido al señor gobernador que no solamente invite sino también demuestre que hay actitud y disposición para reconciliarse”, expresó luego de asistir a la graduación de 350 alumnos de secundaria en Pachuca.



“Esperamos que las cosas marchen bien y se solucionen. El proceso electoral ya terminó y hoy entramos a otra etapa, como bien lo dijo el gobernador: de reconciliación; fue una excelente actitud del gobernador de poder sumarse a la petición que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador de sumarse a esa reconciliación, pues las elecciones ya pasaron”.

- ¿Gerardo sosa tendrá injerencia en el próximo Congreso de Hidalgo?

“No, porque no soy diputado. Soy presidente del patronato de la universidad y es cierto que tengo a muchos amigos que son diputados (electos) y me da mucho gusto que hayan ganado. Solamente lo que haré, será felicitarlos”.

“Obviamente soy un ciudadano que da sus opiniones, pero de eso a tener injerencia no, ya que ellos (diputados) tienen sus propias normas. Recuerden que en el Congreso estatal la representación del pueblo, ustedes como yo, somos el pueblo”.

- ¿Tendrá reuniones con los diputados electos de Morena para discutir el órgano de control interno de la UAEH?

“No, no tengo nada que ver en eso pues, reitero, nada más son mis amigos y los voy a seguir conservando y para que uno conserve sus amigos hay que respetarlos”.

- ¿Cómo queda el panorama político tras los resultados electorales del pasado 1 de julio?

“Lo comenté hace un tiempo que después de las elecciones se vería un proceso de reingeniería para poder nuevamente retomar cada uno de los partidos su posición. Hoy habrá una recomposición de corrientes ideológicas, de partidos políticos y demás, en un proceso en el que México está cambiando”.

- ¿Se va a afiliar a Morena?

“No, no he tomado una determinación al respecto. En este momento no estoy afiliado a ningún partido, pero sí simpaticé y voté por Morena, pero no he tomado ninguna decisión de afiliarme. En el momento que sea prudente lo haremos”.

- El triunfo de Morena en Hidalgo ¿es la antesala para que busque la candidatura a la gubernatura en 2022?

“No, ahorita no son tiempos de candidatura, es tiempo de trabajar y ahorita ya pasaron las elecciones. Ahora hay que tomarle la palabra a nuestro gobernador de reconciliación y vamos todos a reconciliarnos y a tomarnos la mano. La universidad tiene muchas cosas que hacer y como presidente del patronato hay que trabajar intensamente para concretar”.

“Hoy egresaron de la secundaria 350 jóvenes que se suman a las necesidades de seguir estudiando. Tenemos que recibirlos, primero, en las preparatorias y luego en la universidad, eso es lo que nos debe de preocupar”, concluyó.