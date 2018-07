Agenda Setting

Escribir una columna regular sobre cualquier tema que se nos ocurra es uno de los grandes privilegios de la vida", palabras atribuidas al periodista inglés Paul Johnson que me permito utilizar para mi primera entrega como director editorial de AM Hidalgo, la versión electrónica y el eslabón más joven de la creciente cadena del referente periodístico del Bajío con sede en León, Guanajuato: AM, que el pasado 6 de noviembre comenzó a publicarse desde la capital hidalguense, al cual recién me incorporo.



Involucrar a la base trabajadora de cualquier nivel de gobierno para realizar activismo político sin que exista plena convicción de por medio, arroja resultados contraproducentes, como los obtenidos durante la jornada electoral de hace ya nueve días, donde de manera inédita se perdió la hegemonía priista para dar paso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que aunado a la inercia del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no encontró mayor resistencia para cambiar el mapa geopolítico de nuestra entidad.



En la esfera municipal, funcionarios y trabajadores de confianza del ayuntamiento panista de Pachuca fueron requeridos para contribuir económicamente a las fallidas campañas de los candidatos blanquiazules a la diputación federal por el distrito capitalino y a la Presidencia de la República. Se les solicitó una quincena de su salario y para hacer "menos pesada" esta aportación se les dio la facilidad de entregar el dinero en dos tantos, pero la oposición de algunos empleados frustró parcialmente la recaudación.



En el orden estatal, aquellos trabajadores que brindaron apoyo político a favor de los abanderados priistas a las diputaciones, como los de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvieron que financiar en muchas ocasiones con su salario la compra de combustible para poder trasladarse. Ese malestar, entre otros, sea en el plano municipal o estatal, tuvo que ser factor en las urnas, toda vez que los partidos de los cuales emanan sucumbieron estrepitosamente durante la ya histórica jornada electoral del pasado 1 de julio.



Medición muscular



Será hasta las elecciones para renovar los 84 ayuntamientos de la entidad cuando se logre medir la verdadera fuerza electoral de Morena, ya sin la ola generada por la candidatura de López Obrador. Es de llamar la atención la copiosa votación que tuvieron las y los abanderados de aquel partido y que a las ceremonias de entrega de constancias de mayoría, tanto federal como local, fueran acompañados apenas por una treintena de seguidores.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx