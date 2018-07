El Horno 148

Y el principio de máxima publicidad?, es la pregunta que ciudadanos, representantes de partidos políticos y medios de comunicación se han hecho ante el hermetismo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que no ha querido dar detalles sobre los resultados de la justa electoral local. Los resultados definitivos de la elección no se han revelado ni en su portal web ni a solicitud. Comentan que al interior del IEE Blanca Estela Tolentino Soto, consejera presidenta de la comisión de organización, y Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, director técnico de organización electoral, han estado reservando la información, pues quieren darla a conocer con bombo y platillo en un informe que presentarán ante el consejo general… ¿Cómo los ven?



La semana pasada el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), José Luis Ashane Bulos, le llamó la atención al consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, quien de un tiempo a la fecha, con tal de acaparar la atención de los medios de comunicación, había hecho publicaciones y pronunciamientos a nombre del organismo electoral federal. Esta situación también causó rispidez con la encargada de comunicación social, ya que se sintió excluida, toda vez que el consejero Alcalá Montaño ha aprovechado lo descuidada que está el área de prensa del INE, para “orientar” y acaparar la atención de la prensa en el estado.



En septiembre de este año, el consejo político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal, decidirá si José Leoncio Pineda Godos continúa al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) en Hidalgo, luego de los resultados obtenidos en la pasada elección de presidente, senadores, diputados federales y locales en Hidalgo, al no haberle aceptado la renuncia en el PRI Nacional, argumentando que el efecto nacional, jugó un rol determinante.



Al alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, por fin le cayó algo de suerte, luego que su esposa Arely Maya Monzalvo, echándose media campaña, ahora se perfila para ocupar una curul plurinominal del PAN en la próxima legislatura local, pues según las estadísticas electorales entraría por ser la más votada del partido albiazul.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.