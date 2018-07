Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre en completo estado de ebriedad, que manejaba una camioneta por la calle Colón, de la zona centro, se quedó dormido al volante y se impactó contra la fachada de una vivienda, dañándola en su totalidad. Afortunadamente en la casa no había nadie; el conductor resultó ileso.Con el fuerte ruido que generó el impacto, varios vecinos salieron a auxiliar al conductor; ahí se percataron de que venía conduciendo la unidad en estado de ebriedad, por lo que no lo dejaron bajar.Al lugar arribaron cuerpos de Emergencias y de la Policía Preventiva. El conductor fue revisado a bordo de la ambulancia de Protección Civil, pero no ameritó ser trasladado.