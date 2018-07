Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A tres semanas de haber solicitado a las autoridades municipales el arreglo de los campos de fútbol de los jugadores de la Liga Balon Pie Zula, la lluvia y eventos previos dejaron inservible la zona y los jugadores no pueden hacer uso de estos campos.En la deportiva Profesor J. Jesús Romero Flores, se realizó un jaripeo y los campos quedaron en pésimas condiciones.Bordos de tierra, agujeros y demas, son los desperfectos que no han arreglado las autoridades como se habían comprometido con los deportistas.Las ultimas semanas no hubo fútbol por las lluvias y ayer en la reanudación del campeonato, se encontraron con esa sorpresa en sus campos.