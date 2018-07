Denuncian a director del CIO de desvío de recursos

Este lunes el director del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), Élder de la Rosa Cruz, renunció a su cargo, luego de que fuera acusado por presunto daño patrimonial, desvío de recursos y conflicto de intereses.El CIO es un Centro Público de Investigación del Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).La denuncia con número de expediente 2018/CIO/DE2 fue presentada por uno de los comisarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y dos investigadores del CIO en septiembre del 2017, y enero de este año ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el CONACYT, la SHCP y al Comité de Ética del CIO.Al respecto, a través de un correo electrónico Élder de la Rosa le comunicó a la comunidad del CIO que el 9 de julio presentó a Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACYT, su renuncia como director general del Centro de Investigaciones en Óptica.

Élder de la Rosa Cruz, ex director del Centro de Investigaciones en Óptica. Foto: Especial.

Según el motivo fue por atender asuntos personales que demandan su atención inmediata y que no le permitirían asumir sus responsabilidades como director. Además, en el escrito aprovechó para dar las gracias a la comunidad por la confianza, facilidades y apoyo al desempeño de sus funciones en beneficio de la institución.Sin embargo, los denunciantes aseguraron que la separación de su cargo es por los hechos que ellos expusieron y que será investigado.Acusan daño patrimonialEn marzo de 2014, el CIO firmó un convenio de colaboración con la empresa leonesa Color y Diseño S.A. de C.V., en representación de Jesús Labiaga Orozco, para el desarrollo del proyecto “Diseño y desarrollo de nuevo proceso para la creación de etiquetas de seguridad a través de nanopartículas y el desarrollo de un prototipo de fuente (tintas) de excitación”.Este proyecto fue aprobado por el programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo de la Tecnológico e Innovación del CONACYT, y fue ejecutado por investigadores, profesores y alumnos del CIO.CIO estaría obligado a entregar a Color y Diseño los resultados de las patentes, diseños y otros derechos de propiedad intelectual como productos del proyecto; además, el Centro de Investigaciones en Óptica sólo podría utilizar la información de estos resultados para funciones académicas.Pero Élder de la Rosa, quien firmó como representante del CIO, no entregó dos patentes a la empresa que resultaron del proyecto, por lo que Color y Diseño demandó al CIO por incumplimiento del convenio, argumentando un daño patrimonial multimillonario superior a los más de 3 millones de pesos del financiamiento del proyecto.Otro hecho es el supuesto conflicto de interés al subcontratar a las empresas Natura Xalli, S.A. de C.V. y Ardita México S.A. de C.V., propiedad la cuñada y concuño de Élder, para realizar tres proyectos financiados con recursos públicos que después fueron vendidos a una universidad de Nayarit.Además, De la Rosa Cruz destinó recursos para formar un par de empresas bajo la justificación de obtener una participación del 6% para el CIO, sin embargo, esta participación no fue solicitada ni mucho menos autorizada por la SHCP. Por lo cual, el destino de los recursos quedaría fuera del marco legal.Un agravio más que expusieron los investigadores es que Élder recibió recursos financieros para el desarrollo de proyectos, los cuales fueron transferidos al fideicomiso del CIO, donde estuvieron seis meses generando rendimientos, y antes que fueran restituidos en la contabilidad corriente y entregados a casi cierre de año se asignaron de manera discrecional como una gratificación a un grupo de directivos para no perder los recursos.Este martes, personal y estudiantes del CIO tendrán una reunión con Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de centros de investigación CONACYT, en relación a la renuncia de Élder de la Rosa Cruz.