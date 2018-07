Piden militares 'concentración' para atender visita presidencial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Ellos se están moviendo, el fin de semana sí nos avisaron que iban a concentrarse porque venía el señor Presidente, nada más, pero han estado con nosotros de manera activa; esto es permanente, no ha habido ninguna contra-indicación y eso para nosotros es bueno", dijo el alcalde interino.La operatividad militar no ha cesado ni cesará en el municipio aseguraron el alcalde Luis Ernesto Ayala y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Después de la formación del grupo de participación de la Policía Militar, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal, no ha habido ninguna contra-indicación de la operatividad en León, en donde las estrategias de participación han sido: presencia en alcoholímetros y colonias, explicaron los funcionarios.“Hay estrategias diferentes que se manejan con ellos pero siempre todos los días hay presencia de militares y apoyo en nuestro Municipio(…), viernes y sábado estuvieron con nosotros en el alcoholímetro y realmente ha habido muy buena coordinación con ellos”, dijo Ramírez Saldaña quien explicó que no hay menos elementos Militares sino que estos están en constante movimiento.