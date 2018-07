PEÑA NIETO DE VUELTA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El presidente Enrique Peña Nieto inaugura hoy la ampliación y modernización de la carretera San Diego de la Unión-San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo y las instalaciones de la Brigada Militar en Irapuato.Se dice que no será la última visita a Guanajuato. Para finales de mes lo esperan en León para poner en funcionamiento el nuevo Hospital General del IMSS, uno de los más grandes en el País.Miguel Márquez tendrá tiempo para insistir en la urgencia del eterno pendiente: el acueducto El Zapotillo. Ambos mandatarios ya se van, sólo hay buenos deseos, y la obra en el abandono.El cómputo final le dio el triunfo a Diego Sinhue Rodríguez con 1 millón 143 mil votos, el 49.9% de las preferencias. Le siguió Ricardo Sheffield Padilla, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Morena-PES-PT, con el 24.19%; Gerardo Sánchez, del PRI el 12.84%; Felipe Camarena del PVEM el 6.89%; y Bertha Solórzano de Nueva Alianza con el 2.89%.Diego superó los votos de Miguel Márquez en 2012, que registró 1 millón 111 mil. Los dos superaron a los candidatos panistas presidenciales, Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. La diferencia fue que 3M tuvo en Juani Torres Landa, un competidor que se le acercó a menos de 8 puntos, Diego se la llevó ‘tranquila’.En un gran festejo de agradecimiento a sus simpatizantes en la Velaria de la Feria de León, Diego reiteró la disposición a trabajar con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero dejó claro que alzará la voz cuando algo no beneficie a Guanajuato. El panista está buscando la primera cita con AMLO para decirle ‘se acabó la grilla, a darle’.Diego necesita apoyo Federal para proyectos que ya tiene en su plan: Tren Interurbano en el corredor industrial con conexión Querétaro y Guadalajara; El Zapotillo; el Hospital del IMSS en Celaya; la plataforma intermodal de Celaya; el Centro de Pruebas Automotriz; y el fortalecimiento de la red ferroviaria y aeroportuaria.El primer priísta que salió a felicitar a Diego Sinhue ayer fue el exdelegado de Gobernación, Javier Aguirre, y lo hizo por twitter: “Felicidades al Gobernador electo de Guanajuato. Es tiempo de unidad y trabajo por el bien de todos los guanajuatenses. Si al Gobernador de Guanajuato le va bien es garantía de que le va bien a todo Guanajuato”.No tardaron en responderle. El excandidato del PRI al Senado, el irapuatense Gerardo Zavala, lo llamó “lambiscón”. Javier contestó que deben ser HOMBRES (con mayúscula) y políticos serios, y refirió la civilidad política que a nivel nacional mostraron el candidato Pepe Meade y el presidente del partido, René Juárez. Así se destroza el tricolor de casa.La salmantina Karina Padilla Ávila, la única panista de casa que perdió un distrito local, con un video-mensaje en redes sociales deseó éxito a las autoridades electas y agradeció a más de 40,800 que le dieron su voto. Morena arrebató la Alcaldía y la diputación local que por dos décadas dominó a sus anchas el PAN.Su mensaje también va para su partido, a quien dijo: “Hago un llamado al análisis y a la autoreflexión en mi partido, Acción Nacional que es una institución fuerte, sólida, pero que habremos de generar los cambios que requiere la ciudadanía y de cara con la gente”.Karina ya fue diputada local y federal, es un buen perfil en el PAN. La panista quiso ser candidata a la Alcaldía y no pudo. Más que una concesión al “torresgracianismo” en el que participaba, su candidatura fue un reconocimiento a su peso específico, así que no será extraño que sea “rescatada” para sumarse al Gobierno Estatal, o en otro encargo.Justino Arriaga, el panista que al final le dio la vuelta a la elección y arrebató el triunfo que ya saboreaba Morena por el distrito federal 8 con cabecera en Salamanca, recibió ayer un espaldarazo del presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, quien estuvo en Guanajuato para la entrega de constancia como Gobernador electo para Diego Sinhue.En sus redes Damián felicitó a Márquez y a Sinhue, pero agregó una foto con Justino y el mensaje: “Todo mi respaldo para nuestro Diputado Federal electo por el distrito 8 de Guanajuato @JustinoArriaga. En Acción Nacional somos demócratas y sabemos respetar la voluntad de los ciudadanos siempre, no sólo cuando el resultado nos favorece”.La oposición jura y perjura que hubo irregularidades para que el ex Alcalde de Salamanca no perdiera y van a pelear la elección. Si dan pruebas sólidas y revierten el resultado, darán un golpe mortal al PAN en esa región y a su credibilidad en Guanajuato, pero si no, Morena aparecería como mal perdedor y eso tiene un costo.El gobernador Miguel Márquez constató en Purísima del Rincón el avance de la construcción de la Universidad Virtual del Estado, que tiene 3 niveles con áreas para el personal docentes y alumnos, en el que se invirtieron 43.5 millones de pesos. Lo acompañaron el secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, y el rector de la UVEG, Ángel Mauricio Mokarzel Alba.