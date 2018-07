Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El miércoles en Guanajuato Puerto Interior, directivos de la compañía Martinrea Internacional tendrán inauguración, se trata de su planta 2.0. Una segunda expansión a la registrada el año pasado.En 2017 presentó su ampliación en producción con el arranque de su Prensa Tandem, con el cual la firma ahora se ha convertido en la segunda empresa más importante de estampado en Norteamérica.En esa nueva área, la canadiense cuenta con 5 líneas de prensas con capacidad de 5 mil 900 toneladas que son automatizados por robots, teniendo en su cartera de clientes a armadoras como: Nissan, GM, Volkswagen, Mercedes Benz y BMW.En su planta de Silao están dedicados a la ingeniería y fabricación de implementos industriales, como tanques de combustibles, estampado de acero, aluminio y ensamblajes.La cadena hotelera City Express fue reconocida por el U.S. Green Building Council (USGBC) otorgándole la certificación LEED para su hotel City Express León y City Express.La certificación LEED -el sistema de certificación de construcciones sustentables LEED- se entregó al ser este par de hoteles los que cumplieron con reglas relacionadas a la construcción sustentable, que considera ahorros en energía y reducción de emisiones de CO2.En el caso del City Express León el certificado fue LEED ORO, y en City Express Ciudad Juárez obtuvieron la categoría LEED Plata.Con la suma de este par de hoteles la cadena cuenta ya con 13 sedes con dicho reconocimiento, uno de sus retos en acciones ambientales de cara a 2020 es que cuenten en todos sus hoteles con el programa de Turismo Responsable, además de continuar con mejoras en ecoeficiencia en su operación diaria, buscando también neutralizar la huella de carbono en al menos un 50%.Un dato importante en la industria hotelera en México es que precisamente City Express es la primera firma que en Latinoamérica obtuvo el certificado LEED y ahora buscará que la cultura también pueda ser aplicable en sus más recientes conceptos como son City Express Plus y City Express Suites.En la actualidad cuentan con 138 hoteles entre México, Costa Rica y Chile.El que planean se mantengan con un buen despegue es la industria aeroespacial en México.Esperan que al concluir este año las exportaciones nacionales sean de un 11% mayores que en 2017, lo cual permitiría ubicarse entre 8 mil 300 y 8 mil 400 millones de dólares, de acuerdo con Luis Lizcano, titular de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).El indicador registró 7 mil 600 millones de dólares el año pasado y 7 mil 164 millones de dólares en el 2016, conservando tasas de crecimiento de entre el 10 y el 12% al año.En relación a la renegociación del TLCAN hasta ahora comparte el directivo que no sea registrado ningún impacto negativo en la proyección nacional.Explicó que el arancel impuesto por el gobierno de Estados Unidos aplica a las importaciones a su territorio de materia prima (barra, lingote, perfil, tubo, etc.) de aluminio y acero y el sector de la industria aeroespacial de México exporta piezas manufacturadas, no materia prima.Se espera que en la próxima edición de México’s Aerospace Summit 2018, considerado el foro líder en México de manufactura aeroespacial -a realizarse el 16 y 17 de agosto en el Centro de Congresos de Querétaro- aprovechando la reunión de líderes de empresas y su proveeduría se planteen nuevos retos para trabajar en el mediano plazo en México.El evento se realiza en Querétaro, ciudad que desde hace 12 años ha recibido la más importante inversión de la industria aeroespacial.Por compartirle un dato el sector en México ha crecido de 100 fabricantes estadounidenses y europeos que eran en 2004 a más de 330 que se registraban hasta 2017.Boeing, Aernnova, Airbus Helicopters, Aerocluster de Querétaro, Hyrsa Aerospace; serán parte de los participantes en la cumbre.