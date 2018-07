Tras una reunión conmientras que en los tres primeros años se mantendrán los precios y no aumentarán más allá de la inflación.En conferencia de prensa acompañado del presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, a quien calificó como un empresario con dimensión social,



"Se está cayendo la producción, si no hay un plan emergente se nos puede producir una crisis de mayor intensidad, muy grave, son de los temas que se están atendiendo con urgencia", afirmó.

Sostuvo que durante losya que la gasolina no aumentará de precios en términos reales.



"Ese es mi compromiso, tres años no van a haber gasolinazos y no va a aumentar más allá de la inflación el gas, diesel y energía eléctrica. Después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México, van a bajar precios e insumos", explicó.



El Banco de México advirtió que por diversos temas, incluida la depreciación del tipo de cambio y la posibilidad de que se modifique la política de suavización de precios de gasolina, es posible que no se alcance la meta de inflación de 3% que se tenía previsto para el 2019

También adelantó que su propósito es que el país crezca durante el sexenio al 4%, "el doble de lo que se creció en el período neoliberal".



"Vamos a trabajar de manera conjunta para que haya crecimiento económico en el país", indicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Acompañado de Alfonso Romo, quien sería su próximo jefe de oficina,-como en la región del norte del país-, bajar los impuestos.López Obrador señaló queDurante una conferencia de prensa tras la reunión con empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), López Obrador reiteró que, al igual que con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),López Obrador indicó quecomo lo dijo la semana pasada con el CCE.