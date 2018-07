Amagan agricultores con tomar SAT Celaya si no atienden peticiones

“El delegado de la Sagarpa nos pidió que hiciéramos un oficio por parte del CAP solicitando la intervención en México, se hizo y se presentó anoche. Como representantes de las organizaciones cuestionamos que si el delegado de la Sagarpa no tiene autoridad para resolver los asuntos y problemas de los campesinos, entonces para qué está una delegación”, afirmó.



“Se hartan diciendo que México está exportando, y sí, estamos exportando pero para los pequeños productores que siembran lo más elemental que es frijol y maíz no hay apoyo”, señaló.

Campesinos manifestantes siguen en pie de lucha frente a las instalaciones de la Sagarpa y el tramo del camino frente a las mismas sigue cerrado a la circulación vehicular.La manifestación comenzó el día de ayer alrededor de las 8:30 de mañana, cuando aborde de al menos 20 tractores y vehículos particulares llegaron cerca de 350 campesinos del Congreso Agropecuario Permanente (CAP) y se plantaron frente a la Sagarpa.Colocaron varias lonas y taparon la puerta de acceso principal, para demandar una serie de problemas y exigir los apoyos productivos que no han recibido.Cabe mencionar que alrededor del mediodía de ayer fue entregado el pliego petitorio con las demandas de los campesinos a las autoridades de la Sagarpa, luego de que una comitiva con algunos líderes ingresara a las instalaciones.Al día de hoy, al no recibir repuesta de dichas autoridades, Erasto Patiño Soto, líder estatal del CAP refirió que otras dos fracciones del contingente se dirigieron a las oficinas de Hacienda en León e Irapuato para también tomarlas.También dijo que durante este sexenio el gobierno actuó de mala fe con los campesinos, por lo que esperan que con las nuevas administraciones se den mejores políticas dirigidas al campo.Esperan que se incentive a los pequeños productores para lograr producir el maíz y el frijol que México requiere y dejar de importar granos de otros países.Patiño Soto aseguró que de no ser atendidas sus demandas en Hacienda en León e Irapuato, también se tomarán las instalaciones en Celaya y el plantón seguirá.