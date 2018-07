Estos actores del Cine de Oro en México en vida excedieron sus lujos y murieron en la pobreza

Durante la época dorada del cine mexicano, la mayoría de las estrellas ganaron enormes cantidades de dinero gracias a su trabajo. Fueron varios los que amasaron grandes fortunas, las cuales prácticamente les daban seguridad económica para toda su vida, y no solo para ellos, sino también para sus descendientes.Pero en el mundo del espectáculo no todo es color de rosa, los excesos están a la orden del día, y cuando los actores se dejan deslumbrar por los lujos que gozan en su profesión, algunos descuidan sus finanzas y gastan a manos llenas sin preocuparse por el mañana, pensando que siempre les irá bien en el trabajo, pero cuando no es así, su vida de ensueño se convierte en una verdadera tragedia.Los bienes acumulados por algunos artistas de la Época de Oro del cine mexicano, solo les duraron un tiempo.

Germán Valdés "Tin - Tán". Foto: Cortesía

. Él, sin embargo, debido a varios. A lo largo de su carrera participó enEn los años 60, eran frecuentes las notas en las que se decía que, además de que luego adquiría deudas queDebido a sus problemas financieros le embargaron una finca en San Ángel, así como un terreno en Acapulco. Por si fuera poco, en 1969 estuvo cinco horas en la cárcel por girar un cheque sin fondos.

'Tin- Tán' y 'La Vtittola'. Foto: Cortesía.

. Esta actrizera la reina del humor blanco y junto amarcó una de las páginas más entrañables del espectáculo nacional.Sin embargo, los fantasmas de las adicciones no tardaron en aparecer.

Fernando Soto y Pedro Infante. Foto: Cortesía.

. Este actor de la Época de Oro del cine mexicano pasó sus últimos días enfermo de diabetes y añorando sus días de gloria sobre los escenarios., sin embargo, su debut en el cine fue al lado de"Mantequilla" vivía entre carpas, teatros y sets de filmación, así que mientras tuvo salud jamás le faltó trabajo.Sus compañeros decían que era muy "desprendido" y algunos se ofrecieron a ayudarle a administrar sus ganancias, pero él se negó. Cuando enfermó de diabetes ysus amigos organizaban comidas para recaudar fondos y entregárselo al actor.

Fernando Soto La Marina 'El Chicote' y Pedro Infante. Foto: Cortesía.

Mejor conocido comoDurante su carrera le sobraron las buenas ofertas de trabajo, pero desde que aumentó su fama,Con la fama y el dinero que tenía, comenzó a derrochar a manos llenas, incluso su comportamiento cambió, comenzó a mostrarse armado y a beber durante las filmaciones.