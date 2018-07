Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de que se viralizara un video en el que Luis Roberto Alves Zague, ex futbolista de 51 años, mostró sus partes privadas y dedicó un mensaje a una mujer que no es Paola Rojas, la conductora de 41 años decidió separarse.La amiga de Paolaque la conductora de noticias ya no encuentra solución alguna y que, tras la aparición del video, ha pasado días muy complicados. Por ello decidió divorciarse.Ellos ya tenían problemas desde hace varios meses debido a que él no tiene reparos en mirar a otras mujeres, y Paola ya le conocía muchas aventuras. A pesar de ello, le había concedido oportunidades de reparar la relación, sin embargo con el mundo enterado de la infidelidad de Zague, le fue difícil continuar juntos.Paola era agredida en redes sociales y se volvió en el "hazmerreír" de internet, primero por el tamaño de las partes de Zague y después por el hecho de que el video no era para ella, sino que era supuestamente para Paulina García, conductora deportiva de ESPN y amorío del ex futbolista.Aunque Paola no se preste a esas conductas por su perfil laboral, consideró ser más víctima de la situación por su posición de mujer dado que su marido no ha sufrido el mismo acoso a pesar de que él fue quien mandó el video en un inicio.Paola ya empezó con el proceso de divorcio y se empezaron a hacer los trámites en Quintana Roo, lugar donde se casaron por la vía civil.