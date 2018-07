Alan y Sally Hickford, padres de Harry, el mejor amigo de Dele en las categorías inferiores del Milton Keynes, no sólo lo ayudaron a superar su infancia, también lo motivaron para que demostrara que podía llegar a ser uno de los mejores jugadores de Inglaterra, y así lo hizo.

El día que Dele Alli fue abandonado a su suerte, el futbol refugiaría a una de las estrella de Inglaterra.Desde su nacimiento,La vida le dio el primer golpe, pues, sumergidos en la pobreza, drogas y armas en Londres.Ocho años después de abandonarlo, su padre aparecería sin previo aviso para llevárselo a la tribu de Yoruba, en Nigeria, donde además de ser príncipe, era de las personas más ricas del poblado.y dos años después, cuando Dele cumplió 13, dejó en el olvido a su hijo.a una pareja inglesa.En 2015,y dejar en el pasado las actitudes callejeras con las que creció.Las heridas de Dele no han cerrado del todo,, no contesta sus llamadas y pide a sus allegados no hacer comentarios de su familia., por eso ha decidido borrar su apellido de la playera que porta, como señal de que antes del futbol nada existió.