“Si te pongo opciones, ¿Osorio o Almeyda? ¿A quién elegirías?”, le preguntó David Faitelson, a lo que el ex jugador mexicano que prefiere a Hugo Sánchez.



“No es mexicano, ninguno de los dos (Osorio y Almeyda). Le veo cosas positivas. Es un caballero, un personaje importante del futbol mexicano, campeón con Chivas y me parece muy bien, pero me gustaría que recibiera la propuesta de la Selección de Argentina.”, aseguró.



“No le veo esas capacidades como para poder dirigir una Selección”, señaló.

Los ex jugadoresEn su intervención,pero sí para la Selección de ArgentinaHugo Sánchez resaltó que Almeyda tiene facultades, inteligencia y personalidad como entrenador, pero para Argentina.Por su parte,pero aseguró que no sería capaz de dirigir a la Selección ypero los siguientes dos torneos, fueron malos.El ex entrenador de Atlas y Cruz Azul, aseguró que en México cualquiera puede ganar un título y Almeyda ganó ante Tigres por casualidad.Por su parte,, por lo que pidió no desacreditar su trabajo.TambiénEn entrevista, Boy no quiso hacerle preguntas a Matías Almeyda y aseguró que no le interesaba preguntarle algo.pero sabe que hay más candidatos.