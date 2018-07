ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

La desaparición de las delegaciones federales para sustituirlas por una coordinación general de gobierno en cada estado puso en alerta a varios empleados que se quedarán sin trabajo, sobre todo cuando estos espacios se convirtieron en refugio de varios políticos.***En la Huasteca salieron los políticos con piel de camaleón, ya que primero asumieron su rol de priistas, panistas, pesistas y perredistas. Pero ahora no se cansan de decir que siempre apoyaron al candidato de Morena Fortunato Rivera Castillo.***En ese tenor, ya no sabemos si Napoleón González es perredista, priista o pesista, luego que asistió a la entrega de constancia de mayoría para Julio Menchaca, quien ganó la elección a senador bajo las siglas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Que le crea quién no lo conoce.***Bajo la encomienda de sus dirigencias nacionales, a marchas forzadas los equipos jurídicos de los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en Hidalgo trabajan para tumbar la mayor cantidad de votos a nivel federal, subir su porcentaje, salvar su registro nacional y con ello sus prerrogativas y chamba.El chiste es que ahora están desentendidos de los resultados de las elecciones locales.