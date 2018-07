WhatsApp ahora identificará mensajes reenviados

WhatsApp estrena este martes una nueva función que permitirá a los usuarios de la plataforma conocer cuáles de los mensajes que tus contactos te envían son reenviados.



Derupo al permitirles saber si los mensajes que forman parte de la conversación fueron escritos directamente por sus contactos o fueron reenviados de otra fuente.



El mensaje aparecerá con una etiqueta que dirá “reenviado” en la parte superior del globo de texto para indicar que la información no fue generada por el usuario que lo comparte, sino que proviene de alguien más.



Con ello, WhatsApp también espera brindar a los usuarios información para identicar a posibles contactos generadores de spam y bloquearlos o eliminarlos de sus listas de conversaciones y con ello mejorar la salud de la comunicación.



No obstante, si un usuario pretende engañar al sistema, podrá copiar y pegar el mensaje a mano para que WhatsApp no notique que se trata de un contenido sacado de otra conversación.



La función se habilitará por medio de una actualización disponible a partir de hoy y es necesario que los usuarios cuenten con la versión más reciente de WhatsApp.



El objetivo de esta implementación también es intentar acabar con las cadenas de texto que difunden una gran cantidad de noticias falsas.



