Llegan Echeverría y Tejeda a Santos Sub 20

2018-07-10 16:53:59 | Agustín Cervantes | La Piedad

Los jugarán en el equipo luego de haber pasado sus filtros.

Confirman que los jóvenes nacidos enLa Piedad, Ricardo Echeverría y Juan Pablo Tejeda jugarán para la categoría Sub 20 de Santos Laguna la siguiente temporada 2018-2019.

Perfecto Acevedo visor en la zona occidente para el club lagunero, aseguró que los dos piedadenses militarán en ese equipo luego de haber pasado sus filtros por categorías Sub 13 y Sub 14.

Refirió que Juan Pablo Tejeda se ha destacado por ser un defensa recio en esa zona, mientras que Ricardo Echeverría se desempeña como volante izquierdo.

Estos dos jóvenes han sobresalido a nivel local con proyectos como Conchos Reboceros que fue donde los captó Perfecto Acevedo para invitarlos hace 3 años a probar suerte con inferiores del Santos.