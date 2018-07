Retirarán vehículos chatarra por posible brote de Dengue

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esto como parte de la campaña municipal de descacharrización, donde se emprenden estas acciones.Tránsito informa a la población en general y quienes tienen vehículos en calidad de abandono en las calles, que sean retirados para evitar que con las lluvias proliferen el mosco.Se dió a conocer por la Dirección de Tránsito Municipal, que se considera un vehículo abandonado al ser verificado por un agente o por denuncia ciudadana y que no sea removido dentro de los cinco días naturales siguientes de la denuncia.Personal de tránsito verificará el nombre y dirección del propietario para notificar mediante un oficio, para que sean retirados de la calle en un término de 72 horas.Cuando el propietario haga caso omiso de la notificación o en caso de que no haya propietario, se procederá a retirar el vehículo al corralón autorizado.El propietario se hará responsable del pago de infracción como las maniobras del traslado del vehículo, al término de un año que no sea reclamado se procederá a remate para cubrir los gastos generados.