Construyen City Park sin autorización y en zona inundable

“El problema es que si no se mide el impacto ambiental y vial lo único que están haciendo es un cierto daño a esa inversión porque el día de mañana podría no ser atractiva y entonces toda la inversión no podría funcionar el día de mañana. Casos ya hemos tenido como el de Plaza San Miguel que fue una gran obra en el lugar equivocado y que finalmente acabo siendo ahora una empresa maquiladora de zapatos. En este caso (City Park) desde el inicio es una obra que no estaba autorizada y entonces porqué se da el aviso de colocar la primera piedra. Luego vienen las consecuencias”, señaló.Ramos destacó que la construcción de este proyecto sin una adecuada medición del impacto ambiental y vial podría culminar en un problema futuro en la zona del Valle del Campestre la cual actualmente se inunda de inmediato con una lluvia intensa.“Si autorizan nuevamente torres o hacen más avenidas de concreto en la falda de Cerro Gordo quién va a medir la capacidad de agua que va a tener y que va a inducir a ese lugar. No se puede detener el crecimiento de la ciudad pero sí se tienen que tener soluciones”, manifestó.Pese a que en días pasados el Tribunal de Justicia Administrativa emitió la orden de suspensión de las obras del City Park originada por una denuncia en contra del resolutivo de impacto ambiental, las obras continúan a un costado del Parque Los Cárcamos frente al Parque Metropolitano.