SACUDIDA PANISTA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un comunicado un grupo de panistas pidió la inmediata renuncia de todo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues Damián Zepeda y Ricardo Anaya carecen de legitimidad para encabezarlo.Entre los firmantes están el irapuatense ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria; y la leonesa con carrera política en Querétaro, Raquel Jiménez.Miguel Márquez y Diego Sinhue están de lado de Ricardo Anaya, sin duda, no hay en el terruño una rebelión, pero eso no quiere decir que no haya una mayoría que coincida en la urgente reconstrucción.El Congreso de Guanajuato, que integran 36 legisladores, ya tiene los 22 electos con su constancia de mayoría, pero falta el nombramiento de los 14 por representación proporcional (plurinominales). En definitiva lo sabremos cuando se resuelvan las impugnaciones que hubiera, y saquemos cuentas. Pero los números nos permiten adelantar: cinco para Morena, PRI tres, PVEM tres, PRD, MC y Panal uno cada uno.Si nos basamos en las reglas que la legislación electoral local nos dicta en base a la votación total por distrito, el reparto tentativo sería como arriba le describimos. El PT y el PES no alcanzaron el 3% de votación mínima y no aspiran a nada, y al PAN ya no le toca más porque tendría sobrerepresentación.De los cinco que metería Morena tres se toman de su lista entregada al IEEG, y son: Ernesto Prieto (jefe estatal); de Celaya, Magdalena Rosales; y el exsíndico panista de León, el doctor Raúl Márquez Albo. Los otros dos serían por la vía de “repechaje”, es decir, los mejores perdedores en sus distritos de mayoría.Del PRI habrá caras conocidas entre sus diputados: Pepe Huerta, Celeste Gómez (actual jefa de partido) y Hugo Varela. Y por el Verde encabeza la lista el exdelegado de la Semarnat, Israel Cabrera, también está la abogada leonesa Vanessa Sánchez y el tercero es abogado y contador de Salvatierra, Adán Velázquez.En Movimiento Ciudadano llegaría el exalcalde de Apaseo el Alto, Jaime Hernández Centeno, quien hace tres años armó bronca por esa posición; en Nueva Alianza está el exdirigente de la Sección 13 del SNTE y presidente del partido, Juan Elías Chávez; y por el PRD, Angélica Paola Yáñez, de Cortazar.El candidato que menos votos conquistó en la historia del PAN para la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, ya no tiene la intención de regresar a la dirigencia nacional, con qué ánimos pues. Además las grillas de las tribus azules (algo le aprendieron a sus aliados del PRD) están de a peso.Ahí es donde aparece inevitablemente la figura del gobernador Miguel Márquez, que, aunque todavía no levanta la mano y sigue en eso de tomar un descanso en su rancho, con la familia, pues la renovación de la dirigencia panista podría alargarse otro ratito, y tiene tiempo para decidirlo, pero tampoco mucho, ya ve usted el titubeo por la aventura presidencial lo borró pronto del escenario.Por lo pronto 3M ya envió el mensaje a los siete gobernadores panistas que integran la Asamblea de Gobernadores de AN que a él no lo junten, que ya se va, ahora el turno es del góber electo, Diego Sinhue Rodríguez. Él al igual que Márquez, es fiel escudero de Anaya y no van a rebelarse ahora.Por estatutos el relevo también llegará al PAN de Guanajuato. Humberto Andrade cumple sus tres años en septiembre y, aunque puede aspirar a repetir, es momento que no ha dicho que sí, tampoco un no. Un relevo natural sería el secretario general, el irapuatense Poncho Ruiz, pero ya dejó ver NO le interesa.Los panistas coinciden que quien sí está más que puesto para entrarle es el leonés Rolando Alcántar, cercano a Diego Sinhue y quien acaba de ser electo diputado local por el distrito VII. Su cargo como legislador no es por norma un impedimiento (así ejerció por ejemplo Gerardo Trujillo), pero también hay quienes creen que eso de jugar en dos canchas pues no es lo más conveniente para el partido.Ricardo Sheffield no pierde el ánimo luego de no figurar como el próximo titular del Infonavit. Trasciende que tuvo una reunión privada de media hora con AMLO para evaluar la elección en Guanajuato, y muy probablemente platicar de su futuro político, pero se lo reserva. Todo a su tiempo.El que anduvo muy sonriente ayer fue el secretario de Gobierno del Estado, Gustavo Rodríguez Junquera, pues le dieron lugar en el presidium en el evento del presidente Enrique Peña Nieto de inauguración oficial del cuartel de la Brigada Militar en Irapuato. El funcionario tuvo un papel clave en el proceso del fideicomiso para la construcción y mantiene por lo visto buena relación en la Sedena.A la inauguración del cuartel de la Brigada Militar, en Irapuato, asistieron autoridades y representantes de la sociedad civil guanajuatense. Se tomaron la fotografía con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, los leoneses: Jaime Gallardo, del Parlamento Ciudadano; Rocío Naveja, de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia; y Luis Alberto Ramos, del Observatorio Ciudadano de León. También aparece Katja Dittmar, directora general de la empresa alemana Kromberg and Schubert.