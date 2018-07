Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A lo largo de 8 años, David Padilla Garza tuvo en mente la historia de su reciente libro en formato digital “Los últimos centauros”, publicado por la editorial Libros en Red.Fue en el año 2004 cuando le surgió la inspiración al ver las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia.“Yo tenía 14 años y veía un fuste griego, me venía a la cabeza un centauro, a raíz de eso comencé a visualizar la historia”, comentó.A partir de ahí, David intentó plasmar su idea en texto, pero no lograba terminarlo debido a sus responsabilidades en el colegio.“Cuando estaba en secundaria estaba leyendo el tercer libro de ‘El señor de los anillos’, pero no lo terminé; a los 22 años me propuse a retomarlo, y fue eso lo que me motivó a escribir la historia que, por tanto tiempo, tenía en mente”.Así fue como, en julio de 2013, nació la trama de “Los últimos centauros”, novela que narra la historia de cinco estudiantes latinos y un estadounidense que ganan un viaje a Grecia. En el país, cuna de la democracia, se pierden entre sus bosques con lo que se dan cuenta de la existencia de centauros y minotauros, con quienes inician una aventura de sobrevivencia.La ingeniosa historia propone un mensaje de enfrentar los desafíos, luchar contra nuestros miedos y dominarlos.Actualmente, David está en el proceso de edición de la segunda parte, de la que creó el argumento en dos semanas.El libro está disponible en la página