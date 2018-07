Abren puente del Vado de la Cieneguita en SMA

“Ya se restableció la circulación a todo tipo de vehículos hasta máximo 10 toneladas porque es una cuestión provisional, donde ya se está viendo rehabilitar el puente en general con la Secretaría de Obra Pública donde ya no le afectará lo relativo a la creciente de las aguas”, comentó Luis Manuel Orozco, Secretario de Ayuntamiento.



“Se reanudan las rutas de transporte (público) que se estaban viniendo por otros lados ya se rehabilitaron y ya no hay necesidad de desviarlas, también se tomó la determinación con la dirección de Protección Civil que si el agua sube a determinado nivel se cerrará temporalmente la circulación”, señaló el Secretario.



Elfuepor autoridades municipales para el paso a vehículos que tengan un, sin embargoDesde el pasado lunes se reabrió el tráfico vehicular y peatonal por el puente del Vado de la Cieneguita que se vio afectado por el incremento del nivel del agua por el desfogue de la presa Allende y las aguas del Río Batan proveniente de Dolores Hidalgo.Actualmente pueden pasar carros ligeros, camiones de transporte público, respetando el paso uno a uno ya que no pueden pasar ambos vehículos al mismo tiempo, también los peatones ya pueden pasar por el lugar.Autoridades municipales explicaron que de acuerdo a la visión transversal de los 8 tubos que soportaban el puente-vado, no hay peligro siempre y cuando no crucen dos unidades al mismo tiempo, pues 4 de los tubos ya están fragmentados y los revistieron de tal manera que puedan soportar el tránsito local.