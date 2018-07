Durante la reunión que sostuvieron, se habló sobre los planes de construir dos refinerías y el replanteamiento de las Zonas Económicas Especiales.Empresarios se mostraron optimistas anteEl morenista ya había expresado en campaña, sus intenciones deAdemás, el virtual presidente se comprometió a incrementarrespectivamente.El presidente de la Concamin,r, e incluso aseguró que las predicciones sobre el crecimiento económico podrían superarse durante la próxima administración.

En entrevista para Enfoque Noticias, declaró que “La industria petroquímica es de las más poderosas del mundo, no suena, no hace mucho ruido, pero es muy poderosa y todo mundo ubica el tema de las refinerías, de combustibles, de refinar diésel, gasolina, gosoleo, y no más allá, yo creo que un 50 o 60% más allá, todo lo que nosotros consumimos, las materias primas, llevan petroquímicos, entonces sí nos hacen falta refinerías”.



“En la parte de hidrocarburos, la tecnología y la energía sustentable están avanzando mucho, las solares, las eléctricas para los autos, que son los principales consumidores, van avanzando mucho. La industria petrolera en combustibles e hidrocarburos irá a la baja, pero la parte de petroquímicos sí se mantiene, entonces sí necesitamos refinerías nuevas”.



“Sí hay que apostarle (a nuevas refinerías), obviamente eso va a necesitar inversión extranjera porque los costos son muy muy altos, invertir en eso sí abre un boquete, entonces yo creo que tiene que haber ajustes y eso lo iremos platicando con el gabinete económico”.