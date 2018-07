¡Dile sí a los estampados!

#jeans #whitetshirt #camisetablanca #sacodecuadros #squarejacket @gucci Una publicación compartida por PT (@mujer30_40_50) el 28 de Oct de 2017 a las 8:00 PDT

Todos los reconocidos diseñadores de moda, muchas veces eligen a los estampados como los protagonistas de sus prendas.Desde Versace hasta Gucci, pasando por Dolce & Gabbana, Prada, hasta Roberto Cavalli y Moschino, los prints llaman la atención en blusas, sacos, faldas, vestidos, pantalones, abrigos, zapatos e incluso accesorios.De acuerdo con El Universal, para esta nueva temporada de verano, son cinco los estampados que toda fan de la moda debe conseguir en su armario: lunares, cuadros, letras, rayas y cómics."Siempre les digo a las mujeres que no tengan miedo de usar patrones. Pueden mezclarse tanto con piezas de tonos neutros como con otros estampados, siempre y cuando los colores guarden armonía. Con ellos es posible conseguir looks modernos, divertidos y originales", apunta la diseñadora Sandra Weil.Puedes usar rayas con lunares, o cuadros con letras, pero también pueden llevarse de distintos tamaños y estilos, por ejemplo, puedes usar una falda de lunares grandes con una blusa de lunares pequeños, o llevar un estampado tartán con cuadros Vichy, o llevar líneas verticales con horizontales.De acuerdo a la diseñadora de origen peruano, la clave está en lograr una armonía de colores y un equilibrio entre el tamaño de los prints.Algunos de los estampados mencionados logran disminuir el volumen de algunas zonas del cuerpo, concentrar la atención en las áreas que te aporten mayor seguridad y alargar tu figura visualmente .Aquí algunas cuentas de Instagram para que aprendas a combinarlos sin fallar en el intento.Uno de los estampados con mayor historia es el de cuadros. Debido a su variedad de tamaños y estilos, así como a su versatilidad, es todo un básico para las mujeres. Desde una camisa combinada con jeans hasta un vestido de corte recto con un blazer encima, este print puede ser tan casual o elegante como lo desees."Para un look correcto y relajado, pueden llevar un saco largo a cuadros y combinarlo con una camisa blanca, unos skinny jeans y unos loafers", aconseja el diseñador Aldo Rendón.Otra opción es llevar una falda larga asimétrica con un blazer de cuadros Vichy y unos botines de piel. En una versión más propositiva, lleva cuadros grandes en un suéter tejido y acompáñalo con una falda lápiz de rayas verticales y sandalias altas. También puedes lucir una falda cruzada con estampado Príncipe de Gales, una blusa de lunares grandes con lazo en el cuello y unas zapatillas.Las prendas con palabras y mensajes son una fuerte tendencia en los últimos años. Casas como Gucci, Dolce & Gabbana, Moschino y Versace han mostrado una variedad de piezas con letras impresas.Para días más relajados, lleva una t-shirt estampada, unos jeans y unos tenis o botines. Un suéter negro con este print, por ejemplo, se puede acompañar de una falda corta o unos pantalones skinny para llevar al trabajo los viernes. También es posible sustituir la parte de arriba por una blusa de manga larga o un saco corto.Si quieres atreverte un poco más, combínala con una falda o pantalón de líneas verticales de tamaño medio a grande. Pon atención a lo que diga el mensaje de la prenda, si está en otro idioma, investiga su significado, pues no falta más de uno que pregunte o el mensaje sea negativo.Verticales u horizontales, delgadas o anchas, en blusas o faldas. Las rayas nunca pasan de moda, porque además de darle un toque fresco a tu look, disimulan el volumen en algunas áreas."El tamaño del print se decide en función de la zona en que vas a usarlo. Por ejemplo, no lleves rayas horizontales en las caderas si no quieres verte más ancha", recomienda la diseñadora Sandra Weil.Para estilizar la figura usa líneas verticales: elige un pantalón de rayas anchas y combínalo con una blusa o saco de líneas delgadas. La mezcla de blanco y negro es muy favorecedora, por lo que puedes usarla en ocasiones y en la oficina.Un look más 'aventado' es una falda o pantalón con print floral combinado con una blusa o top de líneas horizontales. También puedes invertir la fórmula: un pantalón de líneas verticales acompañado de una blusa en tono neutro y un blazer floreado.Los polka dots son muy elegantes y fáciles de combinar. La reina Letizia de España, por ejemplo, lo incluyó en un look perfecto para el día a día: una blusa negra con lunares blancos de tamaño medio, acompañada con un traje sastre de pantalón y zapatillas.Otra alternativa es elegir un vestido con este print y agregar un blazer de tonalidad neutra. Los puntos pueden lucirse también en una blusa o top y combinarse con una falda a la rodilla de líneas horizontales.En una versión más atrevida, pero igual de sofisticada, lleva una falda lápiz de puntos grandes y mézclala con una blusa de manga larga con lunares pequeños."Los polka dots son ideales para llevarse en total looks. Es divertido combinar lunares de diferentes tamaños e, incluso, colores", señala la creadora Sandra Weil.Recientemente, Dolce & Gabbana llevó al extremo este estampado al combinarlo con tops y blusas en animal print, una propuesta adecuada para un coctel o una cena.