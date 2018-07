Trump es demandado por su ex chofer; exige pago de horas extras

Noel Cintron trabajó durante un cuarto de siglo para Donald Trump.Ahora el chófer demanda a su antiguo jefe para recuperar miles de horas extras que le dedicó y que nunca le pagó.Cintron acusa al "supuestamente multimillonario" de haberle explotado laboralmente. En los once folios de los que consta la demanda revela, por ejemplo, que solo le subió el sueldo dos veces desde 2003, no le reconoció el tiempo de vacaciones acumulado, ni los días que estuvo enfermo o los gastos relacionados con su trabajo.La demanda, interpuesta este lunes, cita a la organización Trump y a la sociedad Trump Tower Commercial LLC, porque técnicamente no puede actuar contra el presidente de EE UU.En concreto, reclama 178.490 dólares por 3.300 horas extras, más 5.000 dólares por daños.Cintron dice que trabajaba cinco días a la semana para Trump, desde las siete de la mañana hasta que lo necesitara antes de que acabara el día. Estaba a su servicio 55 horas semanales y su sueldo rondaba los 75.000 dólares anuales desde 2010.

“Fue forzado a trabajar miles de horas extras sin ser compensado por ellas”, reclama la demanda, la última de las numerosas denuncias contra Trump o sus sociedades. El hecho de que se le negara esta retribución, añade, es una muestra de la conducta “despiadada” del magnate y de sus empresas. La Organización Trump se limita a decir que el chófer fue “siempre retribuido generosamente”.