Razones y Sinrazones de AMLO

Más pronto de lo que imaginamos el paisaje del País se pintará conEl triunfador se muestra sereno, conciliador y responsable. Pero están en el ambiente de incertidumbre las promesas “populares” de AMLO. En ellas hay buenasVeamos.Lallevaron al País a la cornisa donde podía desaparecer el Estado. El saqueo de Veracruz fue una muestra del grado de descomposición de los gobiernos del PRI. Igualla propia administración del Gobierno Federal. Los estados panistas no se salvaron de la rapiña, como sucedió en Sonora con Guillermo Padrés.Vieneigual la corrupción esparcida por la constructora brasileña Odebrecht, desde la administración de Calderón, hasta bien entrado el sexenio de Peña Nieto. Qué decir de la fuerza y determinación con la queExasperado, humillado y sin esperanza, el elector cobra la cuenta en las urnas.y mejor se aliaron con ellos en sindicatos, ministerios y empresas paraestatales.Carlos Salinas de Gortari pensó quey la de su familia por los logros del TLC y las reformas de su sexenio. Se equivocó. Igual le pasó aAMLO aprovechó esas debilidades del contrincante y barre en la elección.La distribución de la riqueza o la movilidad social se estancaron en los tres sexenios.En eso Fox fue un maestro. Cobijó a los monopolios, los sirvió y al final lo premiaron con su Centro Fox.Qué decir de adultos mayores y estudiantes que no entran a las universidades. Toda la izquierda y una nueva generación de votantes creen en sus promesas.El Gobierno creció mucho en burocracia y corrupción cotidiana. No hay que ser vidente para comprenderlo. Estamos poblados de dispendio y burocracia, de ineptitud y carga para el ciudadano.Pagamos mucho por gobiernos que no funcionan y llenan sus días inventando concesiones y empresas para delegar lo que les corresponde y cobrar un porcentaje de lo que pagan.Hay sinrazones que chocarán con la realidad y son puro populismo. Una de las más graves seríaLa gasolina subsidiada favorece a quienes más tienen en detrimento del erario que debería ser para invertir en los que menos tienen.(Continuará)