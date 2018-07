Casi dos días sin luz en el Centro por cortocircuito

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de un cortocircuito, habitantes del Centro de Purísima del Rincón se quedaron sin energía eléctrica por más de 42 horas.El pasado fin de semana, vecinos de la calle Ignacio Aldama llamaron a emergencias para notificar la descarga de energía, a consecuencia de un cortocircuito en transformador subterráneo, parte de las obras para cambiar el cableado de la zona Centro de la ciudad.Se dijo que lo ocurrido también se reportó a Comisión Federal de Eléctricidad (CFE) al ser de su propiedad, con la finalidad de que se les diera pronta solución al problema, que hasta ayer no había sido atendido.Ya que dijeron tener más de 42 horas sin energía eléctrica y no solo en la calle Aldama, sino también calles aledañas a está, en la zona Centro.“Desde que hizo corto yo marqué directo a las oficinas, pero no nos dan respuesta, a pero no sea para pagar el recibo porque ahora vienen a domicilio”, dijo José, uno de los vecinos afectados.Los vecinos dijeron que en primera instancia se encargaron del reporte, fue personal voluntario de Bomberos quienes arribaron al lugar de los hechos, alrededor de las 5 de la tarde.Tragafuegos evaluaron la situación y posteriormente comenzaron a trabajar en dicho transformador subterráneo del cual sobresalían las llamaradas.Al tratarse de un transformador se canalizó el problema a la compañía de (CFE), ya que era necesario cortar la corriente eléctrica, para realizar las maniobras adecuadas.Rescatistas trabajaron en conjunto con personal de la Dirección de Servicios Municipales, quienes apoyaron a los Bomberos para el corte de la energía eléctrica, ya que no se tuvo respuesta inmediata de la compañía encargada.Fue hasta más tarde que el personal de la compañía acudió al lugar para evaluar los daños y aparentemente dar solución al problema, ya que hasta el día de ayer aún no se contaba con el servicio de luz.“Seguimos sin luz, no es posible estemos igual que ayer, sin repuesta, nada más los bomberos hicieron su trabajo, pero dónde están los de la luz”, indicó Aurelia.