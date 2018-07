En paz descanse Santiago Galindo. Ojalá el respeto inunde las redes sociales y limitemos las imágenes que se comparten. Que su familia encuentre pronta paz. — ClaudiaLizaldi (@ClaudiaLizaldi) 11 de julio de 2018

Siento mucho el fallecimiento de Santiago Galindo. Guardo en la memoria cuando trabajamos juntos en Iniciativa México, uno de mis proyectos favoritos. Abrazo fuerte y mi solidaridad con toda su familia. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 11 de julio de 2018

La familia CEA se une a la pena por el sensible fallecimiento del Productor Santiago Galindo, Descanse en Paz. pic.twitter.com/q8CaPz3vYs — CEA Televisa (@CeaTelevisa) 11 de julio de 2018

Mi más sentido pésame a nombre de mi familia para la familia de Santiago Galindo. Gran profesional, gran productor, gran amigo. Te abrazo fuerte fuerte querido @Ruben1G — Luis Gatica (@_luisgatica) 11 de julio de 2018

Lamento el sensible fallecimiento de nuestro amigo y productor Santiago Galindo. Descanse en Paz. — Luz Elena González (@LuzElenaGlez) 11 de julio de 2018

Lamento profundamente el fallecimiento de Santiago Galindo, querido amigo, maravilloso productor y mejor ser humano, con quien tuve el placer de trabajar en varias ocasiones. Mando un abrazo de consuelo a todos sus familiares y amigos en este momento difícil. — Mauricio Castillo (@maucastilloa) 11 de julio de 2018

Mis Mas Sentidas Condolencias Por La Muerte De Un Gran Productor Y Amigo Santiago Galindo ,Dios Colme De Bendiciones Y Resignación A Toda Su Familia, Un Beso Hasta El Cielo Santiago Galindo Y Un Abrazo Enorme A Tu Familia De Una Servidora Y De Mi Representante Victorino — Laura León Oficial (@LauraLeonOF) 11 de julio de 2018

Estoy muy conmovido. Mis oraciones y pensamientos con la familia y amigos de Santiago Galindo. Los que te queríamos y trabajamos contigo te vamos a extrañar. Buen viaje Santiago! Gracias por todos tus consejos. — PeeWee (@PeeWeeMusic) 11 de julio de 2018

Están circulando en redes sociales supuestas imágenes del atentado que sufrió el productor Santiago Galindo. Por favor hay que evitar compartir esas imágenes por respeto a su familia pic.twitter.com/xT57eNNaNY — FANS PROGRAMA HOY (@FansProgramaHoy) 11 de julio de 2018

Lamento muchísimo el fallecimiento de Santiago Galindo. Un hombre amable y trabajador. Espero su familia tenga pronta resignación. ✨ — LAISHA WILKINS (@laishawilkins) 11 de julio de 2018

QEPD Santiago Galindo, mucha fuerza para toda su familia y seres queridos. Tuve la oportunidad de platicar con él la semana pasada, gran productor, gran calidad humana. Mucha paz — Polo Morín (@Polo_Morin) 11 de julio de 2018

En Televisa lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero productor Santiago Galindo. La Procuraduría investiga su muerte al haber acontecido en la vía pública. Pedimos respeto para sus familiares y amigos. — Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) 11 de julio de 2018

Lamento profundamente la terrible y sorpresiva partida de #SantiagoGalindo @santygalindo

Tuve la oportunidad de conocerlo y hacer equipo con él y siempre encontré en su trato calidez, amabilidad y profesionalismo.

Mi más sentido pésame a toda su familia y gente cercana. — Javier Poza (@javierpoza) 11 de julio de 2018

Descanse en Paz Santiago Galindo, un abrazo con mucho cariño a su familia — emilio azcarraga (@eazcarraga) 11 de julio de 2018

Televisa se viste de luto tras anunciar la muerte del productor de "Hoy", Santiago Galindo, quien muriera dentro de su auto este miércoles 11 de julio del 2018.El hombre fue encontrado dentro del carro todavía encendido, con la pistola en mano con la cual presuntamente se disparó en vía pública.La noticia de su lamentable muerte fue dada dentro del programa de "Hoy" y las conductoras no pudieron soportar las lágrimas ante tremenda noticia, por lo que rompieron en llanto al decir la nota.Los conductores se mostraron totalmente conmocionados ante el hecho mientras anunciaban lo ocurrido. Pero no sólo ellos, sino que múltiples famosos salieron a dar sus condolencias ante esto.Galindo además produjo: “Pequeños Gigantes”, “Bailando por un sueño”, “Parodiando”, “Cantando por un sueño”; pero su talento también lo llevó al cine, donde dirigió ‘Zapatos viejos’.Famosos se despidieron de su amigo y compañero de trabajo, además, pidieron que no se difundieran las imágenes del productor sin vida, pues se debe respetar el dolor de su familia.

Que en paz descanse, Santiago Galindo.