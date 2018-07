Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Game of Thrones" es uno de los fenómenos televisivos más importantes de todos los tiempos, lo que hizo que no fuera sorpresa que HBO quisiera continuar con la saga a través de precuelas y tampoco lo fue que Belfast Telegraph revelara que la filmación comenzará en octubre de este año.Según el medio irlandés,, e incluso una fuente ya reveló que "son grandes noticias para todos, desde el cast y crew hasta los riggers y catering".Aunque no han confirmado los detalles, los primeros reportes señalan que la trama se ambientará mil años antes de la historia que ya todos conocemos.La cadena HBO, aunque no se han pronunciado al respecto, quiere aprovechar la inercia de la última temporada de su serie, y el rodaje de octubre de este año le dará tiempo suficiente para realizar un proyecto de alta calidad y que sea capaz de igualar el legado de la serie original.A pesar de ello, la producción no parece que revele grandes detalles en un futuro dado que como prioridad, tienen la octava temporada de "Game of Thrones", protagonizada por Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Maisie Williams, Sophie Turner, Lena Headey y Nicolaj Coster-Waldau, y que estrenará en algún punto del 2019.