“Me gusta describir el video de ‘The Rover’ como una precuela. Es la historia de origen del personaje descrito en la canción, el nacimiento de un líder de culto. Cuando lo conocemos está parcialmente volátil. Es un hombre al borde, un artista bajo grandes presiones, y rodeado de frustraciones existenciales. Un hipster distraído que disfruta de los psicodélicos, digamos.



Los eventos que toman lugar en la Ciudad de México, ya sea un golpe en la cabeza, una visita al chamán, o la influencia de sus rescatistas (la pandilla conocida como ‘Los Locos’) desatan el nacimiento – la erupción – de esta nueva figura, ‘The Rover.’ Sus rescatistas se convierten en sus primeros seguidores.



Al final del video precisa su 'venganza' con Interpol con un acto disruptivo durante la conferencia de prensa. Me coge de la cabeza – ¿para salvarme? ¿perdonarme? O simplemente como gesto de su nueva independencia – la mariposa en proceso”.

Interpol ya estrenó el video de su sencillo "The Rover", que forma parte de su nuvo álbum "Marauder", que fue producido por Dave Fridmann.El videoen junio y a su vez, en una conferencia de prensa, anunciaron su nuevo álbum "Marauder" solo para ser interrumpidos inesperadamente por Ebon Moss-Bachrach (Dave Lieberman en "The Punisher" de Netflix), lo que capturó la atención de fans y medios.Hoy salió el video dirigido por Gerardo Naranjo (Narcos, The Bridge) y ofreció un mayor contexto al personaje que apareció. El video ofreció un mayor contexto al personaje aludido, el mismísimo "The Rover" mientras borraban la línea entre documental y sueño febril con un montaje de aventuras hedonistas y psicodélicas con sus seguidores jóvenes, ‘Los Locos’, mientras se mueven a través de la Ciudad de México.“The Rover” comienza con una aventura en la Ciudad de México donde son perseguidos por todos los fans. Después dan un vistazo a todo el tráfico y finalmente la locura de Ebon, quien luego de aventarse de la camioneta donde iban todos, es encontrado por un grupo de amigos que lo llevan de paseo por la ciudad.Desde su salida, ha sido escuchada más de 2 millones de veces en Spotify y la radio no deja de reproducirla.