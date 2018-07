Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Joaquin Phoenix protagonizará la cinta sobre los orígenes de "The Joker", lo que da fin a los rumores de que iba a ser Leonardo DiCaprio.FOTO: Leonardo DiCaprio caracterizado como Joker por un fan.El actor aceptó la propuesta de Warner Bros. y el rodaje comenzará en Nueva York el próximo septiembre bajo la dirección de Todd Philipps, quien en su repertorio tiene películas como "¿Qué pasó ayer?" junto con Scott Silver como coguionista.FOTO: Joaquin Phoenix como el Joker oficial.Silver ya cuenta con experiencia guionizando adaptaciones de filmes de superhéroes como "X-Men orígenes: Wolverine".FOTO: Wolverine origins.En cuanto al actor, Joaquin Phoenix comenzó con su carrera actoral en 1986, pero su salto al estrellato internacional se dio en el año 2000 cuando interpretó al antagonista de "Gladiador".FOTO: Joaquin Phoenix como antagonista de The Gladiator.Esta película no será la única que hable sobre "The Joker", sino que Jared Leto también contará con su película en solitario como parte del universo de DC Comics.FOTO: Jared Leto como Joker en Suicide Squad.