El rating de "Me quiero enamorar" se negaba a crecer. Pero eso no detuvo a Santiago Galindo, quien no se dio por vencido, llenó su mesa de trabajo con montones de papeles y escribió muchas anotaciones en su pizarra. Todo con un objetivo claro: que los números le dieran la razón.El productor estaba convencido de que el programa era un excelente reality y se negaba a creer que la audiencia no lo notara.El resultado de lo que estaba escrito en aquellos papeles se transmitió en el programa de la última semana de octubre de 2009 con un detector de mentiras para los concursantes, invitados especiales y números musicales. A partir de ese momento, el rating cedió a favor de Santiago y el reality se convirtió en el primero en ser versátil para otras plataformas como redes sociales, tv restringida y páginas de internet.La manera en que Santiago Galindo superó aquella crisis resume su vida y persona como un hombre tenaz y un productor voluntarioso. Por ello y más, la reacción vivida a raíz de su muerte fue de incredulidad.Junto a su primo Rubén, Santiago se conviritió desde hace 15 años en el productor favorito de Televisa para hacer realities."Nuestro secreto es la innovación", dijo a EL UNIVERSAL en aquel octubre de 2009 cuando intentó explicar el montón de apuntes y garabatos desperdigados en su oficina para levantar los niveles de audiencia de "Me quiero enamorar". "En televisión lo importante es presentar las cosas siempre de una manera diferente".Tenía razón. Por lo menos así indicó el hecho de que los Galindo produjeron dos realities por año para la televisora de San Ángel. Se metieron no sólo de cupidos con "Me quiero enamorar" sino de cirqueros con "Los 5 magníficos", en el que los concursantes se sometieron a pruebas de malabarismos, zancos, cuchillos y trapecismo.También cazaron talentos con "Pequeños Gigantes", en el que descubrieron la fórmula para que los niños cautivaran a 2.5 millones de televidentes cada semana.La última aventura televisiva de Santiago en compañía de su primo Rubén fue incursionar en las bioseries. Ellos consiguieron que Lupita D'Alessio les contara su vida de la manera más cruda posible."Visitamos su infierno", dijo Santiago cuando presentó "Hoy voy a cambiar", que se convirtió en el primer acierto de Televisa en este género.Los capítulos del infierno de D'Alessio consiguieron hasta 300% más audiencia que su competidor. Los números otra vez favorecieron a Galindo.Lamentablemente fue la última vez que lo hicieron. Después de ese proyecto (que se transmitió a finales de 2017), los primos Galindo se separaron y de Santiago se supo poco hasta esta mañana cuando se dio la noticia de que lo hallaron muerto en un automóvil.