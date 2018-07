Tuve la oportunidad de ver hoy por la mañana por la Plaza Roja Moscú una juego fútbol exhibición con ex Mundialista Forlan,Nuno Gómez, Salgado,Marcos Evangelista Cafu, Matthews, Juan Pablo Sorin Jorge Campos entre otros pic.twitter.com/VZxR0HLrL8 — Carlos Enrique Sagui (@CarlosSagui) 11 de julio de 2018

¡Jorge Campos convive con fanáticos en el football park de Moscú!#HoyToca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/bANoWU2dy3 — Los Protagonistas (@losprota) July 11, 2018

Ni en sus tardes más aciagas, ni cuando defendía la portería de equipos con problemas de descenso le había pasado esto.. Lo peor, salió lesionado.Campos era parte del equipo rojo, junto con ex futbolistas de la talla de Lothar Matthaus, Juan Pablo Sorín, Nuno Gomes y Cafú; del lado del equipo azul estaban Michel Salgado, Juan Pablo Ángel y Diego Forlán, de los más conocidos.No había pasado ni un minuto cuando Forlán ya lo había vacunado. Y antes de que reaccionara, Ángel ya le había metido el segundo.Los rojos se pusieron a un gol, peor enseguida el uruguayo Forlán volvió a burlarse del mundialista por México y ya para ese entonces era Matthaus quien lo veía feo...Pero en el segundo tiempo todo cambió.Marcador final: 9-9.. Se fue antes de que alguien lo felicitara o le reclamara en una tarde que no va a olvidar el ex seleccionado mexicano. Le metieron seis goles y cuatro por entre las piernas.