‘Lesionan’ a las momias

Tres cuerpos áridos del Museo de las Momias resultaron afectados ante la remodelación que se llevó a cabo al interior del recinto turístico.‘Lesionan’ a las momiasDos de los cuerpos presentaron desprendimiento de lo que aparentemente es la piel y una de las momias presentó una fractura de la pierna derecha la cual, antes de que se comenzaran los trabajos de remodelación, no tenían.El director de Turismo Municipal, Salvador Jaime Arroyo, explicó que las afectaciones, al patrimonio histórico de la ciudad, pudo ser durante el cambio de vitrinas, pues dado que los cuerpos tienen más de 40 años en exhibición, se encuentran vulnerables., explicó.Aunque el director mencionó que es un solo cuerpo el que se ve afectado, am Express pudo constatar que son tres los que presentan lo que aparentemente por los semovientes que se hicieron, resultaron afectados.Antes de que se integrarán las nuevas vitrinas los cuerpos estaban expuestos a una temperatura que no era apropiada para preservar su conservación, por lo que se destinó cerca de medio millón de pesos para el cambio completo de vitrinas.Referente al cuerpo árido del Museo de Momias Viajeras, en la comunidad de Sangre de Cristo, que fue retirado hace cuatro meses de exhibición por la presencia de un insecto aún no ha sido reincorporado, en su lugar se colocó a otra momia.Y en lo que respecta a este cuerpo, el director descartó que se regrese a exhibición para evitar que sufra otra afectación, pese a que supuestamente ya se había retirado el bicho.Agregó que en el Museo de Momias viajeras ya fueron reparadas las goteras para evitar que los cuerpos sufrieran más afectación debido a los problemas de humedad.