"Titanic", la película de James Cameron, sigue siendo uno de los títulos más taquilleros de la historia, con más de dos mil millones de dólares, y uno de los más premiados con un total de 11 Oscar en 1998.



Es por eso que más de 20 años después de su estreno, sigue siendo objeto de análisis por los cinéfilos. En esta ocasión, una nueva y alocada teoría afirma que Jack, el protagonista interpretado por Leonardo DiCaprio, podría haber viajado en el tiempo hasta llegar al famoso barco.



Según esta aventurada teoría, que ofrece una coartada a algunos de los errores históricos más criticados de su guión, Jack tendría información imposible de conocer en el momento en que se desarrollan los hechos en el Titanic.



Así, el protagonista menciona la pesca en el lago Wissota, un lago articial creado en 1917, cinco años después del hundimiento del popular barco. También promete llevar a Rose, interpretada por Kate Winslet, a una montaña rusa en el muelle de Santa Mónica, atracción que fue construida cuatro años después.



La apariencia del personaje de DiCaprio también ha levantado sospechas. Su corte de pelo no es típico de la Gran Bretaña del siglo XX, además de su mochila, accesorio que no se popularizó hasta la década de 1930.



La primera vez que Jack y Rose se encuentran, Rose está a punto de suicidarse sumergiéndose en las profundidades del océano Atlántico. Afortunadamente para Rose, Jack consigue convencerla para que no lo haga, momento en el cual la salva de una caída cuando se resbala. Además de salvar su vida literalmente, Jack le da una lección recordándole que vale la pena vivir.



Antes de salvar a Rose, Jack simplemente está en la cubierta del barco, en mitad de la noche, sin hacer nada, casi esperando que ella apareciera. Teniendo en cuenta que se trataba de una noche de abril en medio del océano Atlántico, la temperatura debía ser muy baja, por lo que todo indica que Jack tenía una razón especíca para estar allí.



LA MISIÓN DE JACK



Pero, ¿por qué Jack salva a Rose? Lo que parece claro es que la misión de Jack era que Rose sobreviviera al accidente, incluso a costa de su propia vida. Y, aquí es cuando la teoría se vuelve oscura, asegurando que el verdadero cometido de Jack es que el Titanic se hundiera.



Salvando a Rose del suicidio, Jack se asegura el hundimiento del barco, puesto que al ser miembro de la alta sociedad, su muerte habría podido desembocar en un cambio de planes, como una posible búsqueda del cuerpo, que habrían retrasado e incluso evitado el desastre.



El hundimiento del Titanic sacudió al mundo entero, y a raíz de ello se creó la actual Guardia Costera y se mejoraron los estándares de navegación mundial, por lo que tal vez el papel de Jack era garantizar el accidente para evitar un mayor desastre en el futuro. Otra teoría asegura que el protagonista es en realidad el Capitán Jack Harkness de Dr. Who y Torchwood. Harkness quedó varado en el siglo XVIII en Inglaterra y tuvo esperar en tiempo real hasta el siglo XXI para encontrarse con el Doctor.



Esto explicaría su ubicación en el Titanic tanto en términos de lugar y tiempo. Sin embargo, el personaje fue creado después de la película de Cameron, por lo que es improbable que Titanic y Doctor Who estén relacionados.

