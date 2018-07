Incrementa cinco veces financiamiento público para Morena en Hidalgo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras las elecciones de diputados locales delel partido Movimiento de Regeneración Nacional () en Hidalgo incrementará cinco veces más su financiamiento público para actividades ordinarias, pues pasaría de 3 millones 807 mil 584 (a 18 millones 168 mil 236 pesos.Es decir, para el siguiente año a partir de enero, dispondrá de 14 millones 360 mil 651 pesos más, en comparación con el presupuesto asignado este año.El súbito incremento es consecuencia de los 606 mil 754 votos (43.92 por ciento) que obtuvo en la elección local pasada, en la que ganó 17 de 18Luego que en 2015 Morena se constituyó como partido político, inició su historial financiero al recibir del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo 518 mil 310 pesos; para 2016, la cifra se incrementó a 725 mil 525 pesos.En ese último año Morena tuvo su primera participación electoral de diputados locales, en la que logró 8.51 por ciento de los votos, que se tradujeron en un financiamiento de 3 millones 475 mil 512 pesos para 2017.Finalmente, en 2018 el presupuesto para auspiciar sus actividades partidistas se aumentó a 3 millones 807 mil 584 pesos.En un ejercicio de aproximación presupuestaria, AM Hidalgo hizo el cálculo con el actual escenario político en el que siete partidos locales () mantienen su registro, mientras que otros cuatro (), de acuerdo con los resultados electorales, pierden su registro nacional y local.Con 271 mil 587 votos, equivalentes a 19.66 por ciento de los votos para diputados locales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejercería el siguiente año 9 millones 152 mil 510 pesos de presupuesto.En comparación con el financiamiento presupuestado para este año, que es de 10 millones 150 mil 290 pesos; el tricolor mermó su prerrogativa en 997 mil 780.64 pesos.Por otra parte, Acción Nacional obtuvo 140 mil 846 votos (10.19 por ciento), por lo que en 2019 su presupuesto se reduciría a 5 millones 543 mil 804 pesos en comparación con 2018, cuando se le asignaron 7 millones 423 mil 750 pesos; es decir, un millón 879 mil 946 pesos menos.Finalmente, el PRD tendría una asignación de 3 millones 135 mil 510 pesos para el próximo año por los 48 mil votos obtenidos el pasado 1 de julio; no obstante que este año el financiamiento otorgado es de 4 millones 546 mil 194 pesos.Al no haber obtenido más de tres por ciento de la votación en la pasada elección de diputados locales de 2016, al Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo se le retiró el financiamiento público; sin embargo, en esta elección lo volvió a recuperar al conseguir 54 mil 553 votos, es decir, 3.94 por ciento.Bajo ese escenario, el partido de la estrella contará nuevamente con presupuesto a partir de 2019 para sus actividades ordinarias: un total de 3 millones 314 mil 10 pesos.Al constituirse como nuevos partidos políticos el pasado 1 de julio, Podemos y Más por Hidalgo tendrán un presupuesto anual el próximo año de 258 mil 611 pesos, respectivamente.El actual escenario político federal y local excluiría a los partidos Verde Ecologista de México, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, luego que no alcanzaran el tres por ciento mínimo de la votación.En el caso de Nueva Alianza y Encuentro Social, su registro sería cancelado, pues a nivel nacional no lograron el porcentaje mínimo requerido en la votación de diputados federales; aunque en las votaciones locales en Hidalgo superaron ese umbral, por lo que pueden optar por constituirse como partido político estatal.Mientras, el, con 37 mil 660 votos (2.72 por ciento) y 23 mil 738 votos (1.71 por ciento), respectivamente, perdieron su registro local y con ello la posibilidad de acceder a financiamiento público.