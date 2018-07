Ricardo Anaya debe competir si quiere regresar a dirigencia del PAN: Amado Cazares

La única opción para que Ricardo Anaya Cortés regrese a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) es que de nueva cuenta compita por ella, señaló Amado Cazares Pérez, presidente panista en Hidalgo.

Por estatutos, agregó el dirigente en el estado, el excandidato de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la presidencia del país no puede regresar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) toda vez que Damián Zepeda continúa como líder albiazul.

“Ricardo Anaya ya no podría regresar a la presidencia, pues estatutariamente él pidió una licencia la cual venció durante el proceso electoral de presidente, por lo tanto no puede. Sin embargo, no está limitado en competir para que sea candidato, nuevamente para la dirigencia”, expresó.

De acuerdo al diario nacional Reforma, Anaya Cortés no regresará a la dirección del CEN del PAN, según informaron colaboradores cercanos.