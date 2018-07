Genera aguacero caos en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Varias afectaciones se registraron la tarde del martes por el fuerte chubasco que cayó en la mayor parte de la ciudad.Se reportaron varios árboles y postes de luz caídos, calles y avenidas encharcadas, tres pasos a desnivel inundados, así como el rescate de tres integrantes de una familia que se quedaron varadas en el interior de una camioneta en el fraccionamiento La Hacienda.La sorpresiva lluvia que comenzó a caer alrededor de las 4:45 de la tarde y que tuvo una duración aproximada de 45 minutos, dejó caer alrededor de 50 mm cúbicos de agua, lo suficiente para que los cárcamos de la ciudad no se dieran abasto.Personal de Protección Civil no se dio abasto con su personal, por lo que se solicitó que el personal de Bomberos, Tránsito y la Policía Preventiva apoyará con las labores.Las zonas y lugares más afectados fueron fraccionamientos como Nogalia, Hacienda del Carrizal, Duraznos, Villa Esmeralda y Los Arcos, donde el agua alcanzó hasta 45 centímetros.La agencia de vehículos Volkswagen de Solidaridad, quedo bajo el agua. Al menos 40 vehículos entre nuevos que están en exhibición y los que están en espera de darles mantenimiento, fueron afectados.En el bulevar Solidaridad, a la altura de la colonia C.F.E, un poste de concreto cayó, pero los cables alcanzaron a sostenerlo, ocasionando el cierre total de la vialidad.El cierre de los pasos a desnivel de La Pradera, Morelos y del Cuarto Cinturón vial, generó un enorme caos vial ya que las vías alternas se vieron saturadas y colapsadas por los vehículos.En la colonia La Hacienda, sobre la calle Colombia, una mujer que viajaba a bordo de su camioneta con sus dos hijas, se quedó varada. Personal de Bomberos rescató a las tres mujeres sanas y salvas.El fraccionamiento Campestre de las Flores se vio afectado nuevamente por la creciente del agua que bajaba del cerro del Copalillo, después de varios minutos de tensión el cárcamo logró funcionar adecuadamente y el nivel bajo.Al menos una decena de arboles cayeron al suelo, dos de ellos afectaron vehículos, uno de ellos fue en la colonia Flores Magón Sur. Otro árbol quedó fuera del negocio Burguer King y uno más afuera del fraccionamiento Los Duraznos. En la calle Teresa Vara de la colonia Morelos, un enorme árbol caído, ocasionó el cierre de la vialidad.Cientos de personas se vieron afectadas al no poder llegar a sus hogares por la creciente del agua en algunos puntos de la ciudad, especialmente en el fraccionamiento de Los Arcos, que tuvieron que esperar mucho para poder caminar sobre las banquetas.Personal de Bomberos, Protección Civil, Japami, Parques y Jardines, Tránsitos, Policía Preventiva entre varios más, apoyaron en todo momento para evitar conflictos mayores. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.