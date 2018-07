Regalan aficionados playera de los Santos a 'La Puchula'

2018-07-11 11:08:36 | Agustín Cervantes | La Piedad

El ex arbitro Ramón Rojas recibió el regalo por parte de personas allegadas al Club deportivo.

Foto: Agustín Cervantes.



Ramón Rojas Velázquez "La Puchula" recibió este miércoles un regalo por parte de personas allegadas al Club Santos Laguna actual Campeón del Futbol Mexicano.

El ex árbitro piedadense fue felicitado por decenas de aficionados al futbol en esta ciudad a través de redes sociales luego de un reportaje que este medio publicó hace unos dias sobre su trayectoria de más de 54 años.

Se le entregó la playera de su equipo favorito: Santos Laguna y de inmediato se la puso en son de agradecimiento por ese detalle. "Son pequeños momentos que me han dejado el ser parte de este bonito deporte y que se acuerden de mí, aun cuando han pasado muchos años, todavía me recuerdan", declaró.

Rojas Velázquez agregó que si le pidieran seguir instruyendo a las nuevas generaciones del arbitraje lo haría con mucho gusto ya que es valioso compartir lo que un día se aprendió.