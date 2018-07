El pequeño Gilberto platicó que ya no hay ni columpios ni resbaladillas, por lo que mejor disfrutan de la tierra y el agua de la lluvia.



“En las noches tampoco hay luz, no hay lámparas y así no podemos jugar”, comentó otra pequeñita que pasa sus vacaciones en “las canchitas”.

El parque de la colonia “El Guaje” (La Morelos) está en pésimas condiciones, tanto que los niños prefieren jugar mejor en los charcos que en lo que queda del mobiliario.Esta área “recreativa” está entre las calles 14 de Mayo y 26 de Agosto y no tiene ni bases de los columpios ni cadenas.Este parque también es llamado “las canchitas” y de eso queda poco, ya que el área de basquet y futbol está peor.Los aros de basquet ya no están y las porterías de fut no tienen redes y el sitio sólo parece una plancha de concreto.Las bancas también ya están “cayéndose” de lo viejas y deterioradas, por lo que urge sea rehabilitada la zona pues en esa colonia no hay más lugares para la recreación.