Corredor Industrial

Sabía que Coca Cola-FEMSA por medio de 731 rutas distribuye a más de 77 mil puntos de venta en Guanajuato.Cuenta con un par de plantas -instaladas en León y Celaya- aunado a sus once centros de distribución (León (2), Silao, Moroleón, Acámbaro, Jerécuaro, San Miguel de Allende, Irapuato (2) y San Luis de la Paz) aportando el 1.1% al PIB total del Estado.En la actualidad la embotelladora genera 4 mil 153 empleos, la planta en León, fue la primera en instalarse en Guanajuato, fue un 6 de octubre de 1966, en los festejos del XXV aniversario de la embotelladora Refrescos del Bajío S.A. de C.V.En Guanajuato Coca Cola embotella 42 diferentes presentaciones de bebidas en 7 líneas de producción, cuatro de ellas, para productos retornables.Una de las acciones en las que vienen trabajando en FEMSA es acciones amigables con el medio ambiente; cuentan con un Centro de Trabajo Cero Residuos, lo que significa que todos los desechos que se producen tienen un segundo uso. Un ejemplo es que sus residuos no terminan en los rellenos sanitarios y por el contrario un porcentaje de estos se usan como combustible para la fabricación de cementos, mientras que otro tanto se convierte en composta.Para recordar la compañía que preside y dirige José Antonio Fernández se divide en Coca-Cola FEMSA; FEMSA Comercio; FEMSA Negocios Estratégicos con presencia en 10 países.Es el embotellador y comercializador de bebidas más grande del mundo por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola, representando el 14% del volumen de ventas global del Sistema Coca-Cola, es decir, uno de cada 8 productos Coca-Cola.En la parte de acciones sociales en Guanajuato han instalado 12 gimnasios al aire libre que calculan benefician a 10 mil 470 personas. Además de que han medido a 13,267 personas durante el 2017 y lo que va del año.Dentro del Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de Agua, de 2008 a 2017 de acuerdo a información que nos comparte la propia compañía, se llevaron a cabo las siguientes acciones en Guanajuato: la restauración de 5 mil 846 hectáreas y la plantación de 6 mil 223,497 árboles.Instalación de una olla captadora de agua con una capacidad aproximada de 30 mil litros, construcción de una red de drenaje, instalación de 126 techos captadores. Estos obtienen el agua de lluvia que escurre por la superficie del techo de la casa, a través de canaletas y tuberías para conducirla hacia un tanque y apoyo a la instalación de 116 cisternas comunitarias.A la campaña de “Sin popote está bien”, creada por el gobierno federal -Semarnat- se han sumado Starbucks y la cooperativa Pascual con sus productos Boing.El uso tan corto de tiempo que usamos el popote, basta para considerar que requiere de 100 años para degradarse, a eso sumemos que varios de estos popotes van a dar al mar afectando la vida silvestre marina.El reto de la cafetería de la sirena que preside Kevin Johnson es que en 2020 en sus 28 mil unidades hayan desaparecido los popotes, para eso la empresa comenzará a ofrecer sus bebidas en tapa reciclable especial que permitirá sustituir los mil millones de popotes que usan anualmente.Pero, no es el único plan que traen entre manos en Starbuck, han invertido 10 millones de dólares para crear un concurso en donde buscan a la persona que pueda desarrollar una taza caliente completamente reciclabe y compostable además de invitar a sus clientes a que lleven su propio vaso para servirles su bebida.Boing contempla hacer cambios en sus productos que llevan popote para sustituirlo por taparrosca, esperemos más marcas se sumen a la iniciativa que además abre una oportunidad para que emprendedores puedan desarrollar popotes y vasos hechos con materia prima especial, por ejemplo en Nuevo León ya existe una empresa que ofrece popotes hechos de semilla de aguacate, en el estado de Guanajuato hemos encontrado comercializadores de “popotes ecológicos”, pero si usted se dedica a fabricar y le interesa que compartamos su caso escríbanos un correo a [email protected]