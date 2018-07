Futbol machista

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El mundial de futbol en Rusia puso en evidencia que el futbol sigue siendo un mundo de hombres que se resiste a incluir a las mujeres y por ello se observan actitudes sexistas y discriminatorias. Aunque las mujeres asistan como espectadoras entusiastas y hasta fanáticas, el machismo es altamente notorio.Es interesante resaltar que el desarrollo del futbol femenino va ligado a la lucha de derechos de las mujeres. Desde que la activista Nettie Honeball en 1894 fundó el primer club deportivo de balompié paraEn este mundial masculino algunos países han incluido a mujeres como comentaristas de los partidos las cuales han recibido críticas por su voz femenina. Así también mujeres periodistas han participado en Rusia 2018 que por desgracia han sido agredidas, tocadas y besadas sin consentimiento por hinchas de futbol. Estas agresiones envueltas en apariencia de broma son una muestra más del machismo que impera alrededor del mundo y de cómoEl conocido grito de la afición mexicana se dejó escuchar en el primer juego contra Alemania.La palabra “puto” era coreada como emblema del machismo mexicano causando multas de medio millón de dólares a la Federación Mexicana de Futbol.La reacción más machista que ha marcado este mundial ha sido la pornográfica foto del comentarista Zague, ya que hombres y mujeres (también hay mujeres con actitudes machistas) celebraban la “virilidad” del ex futbolista y una avalancha de memes que entre broma y burla se dejaron venir con mensajes de alabanza y admiración.Sin ningún respeto a su persona inocente y ajena al hecho, la conductora Paola Rojas recibió ofensas que lastimaban más por su condición de madre de familia. A decir de una defensora de derechos humanos “esta es la concepción exacta de como tratan a las mujeres en nuestro país: no prestamos atención de cómo actúan los hombres, pero si hacen lo mismo las mujeres es una vergüenza para todo el país”.En redes sociales circularon videos en los que unos argentinos piden a adolescentes rusas un supuesto saludo para la gente que se quedó en casa viendo el Mundial.El hecho de que haya hombres que crean que ir a un mundial de futbol es ir a divertirse acosando y faltando el respeto a. El máximo exponente es el conductor Facundo con la transmisión de cápsulas que cosifican y degradan a las mujeres como si fueran reses.En el 2004, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, sugirió que las mujeres futbolistas debieran “usar pantalones cortos más ceñidos y camisas sin mangas... para crear una estética más femenina”,pero fue pronto tachada de sexista y machista por la prensa de “privilegiar el físico de las deportistas antes que su juego”. Parece que no se ha avanzado mucho desde entonces en lo que respecta al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.