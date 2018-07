Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el cuartel del góber electo, Diego Sinhue Rodríguez, salieron algunos nombres de opciones para ocupar la titularidad de lo que será la nueva Secretaría del Migrante, un buscapié para tantear terreno.En la baraja se mencionaron a la colaboradora de campaña en el tema de migrantes, Martha Esquivel; a la diputada local Verónica Orozco, el republicano Juan Hernández y la continuidad de Susana Guerra.Entre la comunidad migrante le pidieron considerar a Ángel Calderón, yurirense radicado en California y conocido por su trabajo a favor de los paisanos. Iba en la “pluri” uno local del PAN, pero ya no entró.Ante la indefinición del presidente del PAN en Guanajuato, Humberto Andrade, por buscar otro periodo, y del secretario general, el irapuatense Alfonso Ruiz, por tomar el timón, ya le decíamos ayer que el diputado local electo por el distrito VII en León, Rolando Alcántar, está puestísimo, y por su cercanía con el góber electo, Diego Sinhue, sería un peón más en el ajedrez del nuevo Gobierno.Pero calma, calma, falta tiempo para las definiciones. Luego del duro golpe de la derrota electoral por la diputación local en Salamanca, la panista Karina Padilla Ávila es otra de las cartas a considerar para encabezar el PAN. Hizo equipo con Fernando Torres cuando éste peleó por la candidatura a la Gubernatura, pero no está enfrentada con el “dieguismo”, antes bien se le reconoce su trayectoria.Karina está en etapa de duelo, no es para menos, fue el único panista que perdió un distrito tanto local como federal. La exlegisladora aceptó el resultado y ayer estuvo por el Comité Estatal del PAN para platicar con el Jefe Estatal, compañeros, y refrendar su compromiso con el partido. Es pronto todavía para alzar la mano por la dirigencia estatal pero de que lo va a considerar, no tenga duda. Atentos pues a lo que ocurra.En el terreno de la especulación azul está también el de quién podría ser el coordinador (a) de la próxima bancada en el Congreso Local, nombramiento que toca al partido pero, claro, con la venia del Gobernador en turno. No es un asunto menor pues en la cancha del Legislativo estará pronto el espinoso tema del nombramiento del primer Fiscal General del Estado para los siguientes nueve años.Entre algunas de las opciones hay dos mujeres leonesas: Libia García, quien repite en la Legislatura, y Alejandra Gutiérrez, actual legisladora federal y extesorera municipal. Y entre los hombres: Jesús Oviedo, de Cortazar, electo para otro periodo, y el leonés actual diputado federal Miguel Ángel Salim.En la grilla azul otra apuesta es la de quién será ahora el poderoso Secretario Particular del gobernador Sinhue. Los perfiles son dos: Gerardo Trujillo Flores, exdiputado local, exjefe estatal del PAN y coordinador operativo en la campaña; y Juan Carlos (Charly) Alcántara, exsecretario particular de Diego en la Sedeshu, actual diputado local, y el brazo derecho del Gobernador toda la campaña.Esta posición la ocupó en el sexenio de Márquez primero Christian Cruz (hoy síndico electo en León) y el actual Ricardo Narváez (diputado federal suplente de Juan Carlos Romero Hicks). Junto con la asesora Juanita de la Cruz, concentran gran poder de decisión y de influencia sobre el Gobernador.La pregunta para Diego es entonces si la Secretaría Particular y Juanita que tiene el cargo de Coordinadora General de Vinculación y Gestión Gubernamental (o sea un nombre para andar en todo) mantendrán ese rango de control, o el “golpe de timón” incluye también un relanzamiento de la Secretaría de Gobierno cuyo margen de maniobra poco a poco, sin querer queriendo, se fue desdibujando.El que también debe tomar decisiones pronto es el alcalde reelecto, Héctor López. Una muy importante es ¿quién será su Secretario del Ayuntamiento?. Un rumor en radiopasillo azul es Christian Cruz, de ser el caso debe pedir licencia como Síndico para dejar a su suplente, Jorge Jiménez Lona, joven abogado asesor de la bancada panista en el Congreso y quien lo cubrió como Secretario General. Ya veremos...Mañana hay sesión de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León. En agenda estaba previsto tocar el punto del relevo en la Presidencia del organismo que hoy encabeza la maestra Rocío Naveja Oliva, pero no será así, dicen que todavía no hay “humo blanco” en la propuesta que los ciudadanos quieren presentar y además prefieren esperar al regreso del alcalde Héctor López para platicarlo.La Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato invertirá 17.5 millones en la primera etapa de las nuevas oficinas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debe de concluir en 300 días.El edificio de un nivel que estará ubicado en el Parque Guanajuato Bicentenario de la ciudad de Silao.Actualmente en la misma zona (ver fotografía) se construyen las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con una inversión de 59.5 millones, y cuyo avance físico es del 56%.