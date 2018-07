Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Teatro Bicentenario sirvió de foto para presentar los avances que en la ejecución de sus instrumentos presenta cada uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina, así como la armonía que logran en conjunto, los pequeños que forman esta agruapación.Bajo la dirección del maestro Óscar Argumedo, los 200 músicos regalaron un recital compuesto por piezas de John Dowland, Marc Antoine Charpentier, Piotr Illich Tchaikovsky, Geor Philipp Telemann, Uli Fuhre, Francisco Gabilondo Soler (Cri-crí), Dietrich Buxtehude, Carlos Chávez, Quirino Mendoza y Cortés, Macedonio Alcalá y Pepe Domínguez.Los asistentes, en su mayoría familiares de los pequeños artistas, se deleitaron con la forma en que los chicos asumen la ejecución de cada instrumento al que le invierten horas de estudio a lo largo de cada día.Esta actuación resultó además sumamente especial ya que seis de los noveles músicos que esa tarde participaron en el concierto, acababan de recibir la confirmación de haber sido aceptados en la Orquesta Sinfónica Infantil de México, dado a sus cualidades artísticas y dominio de sus instrumentos.¿Cuál fue tu reacción al saberte ganador?“Me dio mucho gusto encontrarme en la lista de aceptados. Tengo 16 años de los cuales llevo tres estudiando mi instrumento y perteneciendo a la Orquesta Imagina”.“Me dio mucha emoción desde que me enteré de la convocatoria. Pertenezco a la Orquesta de Centro Fox, pero fuimos invitados a este concierto y, como somos del mismo sistema, es como estar con tu familia. Tengo 16 años y 5 de dedicar mi tiempo al violonchelo”.“Me dio mucha emoción estar en la lista de los que nos iremos a la Orquesta Nacional; tengo 16 años y de ellos, 4 los he dedicado a la Orquesta”.“Me impactó mucho saber que fui seleccionada. Me dio una gran emoción, Tengo 12 años, 4 los he dedicado a estudiar el violín”.“Cuando me enteré, me dieron ganas de llorar de la emoción. Pertenezco a la Orquesta de Centro Fox, pero todos somos parte de un mismo sistema y estoy feliz con esta noticia”.