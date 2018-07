Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A prácticamente 90 días del inicio del Festival Internacional Cervantino, se realizó la presentación oficial de lo que será el programa de esta 46 edición, en la que se tiene como invitados especiales a la India, como país y a Aguascalientes; como estado.En el Teatro Juárez se dio a conocer los pormenores de esta fiesta para la cual, el presidente municipal de Guanajuato, capital, Édgar Castro, ofreció los brazos y el corazón de todos los habitantes de la ciudad colonial, abiertos a los visitantes.Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, destacó el hecho de que esta edición coincide con los 65 años del inicio de los entremeses cervantinos.“Entonces la Universidad de Guanajuato se apropió de las callejuelas e inició una fiesta cultural que es la base del FIC”.“Cada edición se nos ofrece como un gran regalo. El cervantino es un proyecto mexicano, pero al mismo tiempo, internacional”, destacó.La directora del Festival, Marcela Diez Martínez comentó que por 19 días la ciudad más bonita del País recibirá a 18 mil artistas y más de un millón cien mil espectadores.“El 45% de la programación está dedicada a un público joven, así tendremos la final de Rap ‘Sancho Vs. Quijote’”.El embajador de la India en nuestro país, Shri Muktesh K. Pardeshi comentó que México y la India son culturas milenarias.“El Festival Internacional Cervantino ofrece una oportunidad al diálogo en ambas culturas. La India no es sólo la democracia más grande del mundo sino la economía emergente de más alto crecimiento”.Como representante de Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco Sandoval dijo que a los aguascalentenses y a los guanajuatenses los unen muchos lazos.“El vínculo que nos une no es sólo el que mis paisanos vengan al FIC y los guanajuatenses visiten la Feria de San Marcos. Nos une la geografía, los artistas que compartimos y muchas cosas más”.“Guanajuato y Aguascalientes deseamos ser parte del intercambio cultural que nuestro país tiene con la India, desde hace más de 68 años”.Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, mencionó que es un privilegio estar en Guanajuato.“El Cervantino es una cita anual que el mundo tiene en los escenarios de México. Es una celebración colectiva de un País orgulloso de su cultura”.El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que Guanajuato está listo para dar la bienvenida a los artistas de 34 países”“El Cervantino es uno de los cinco festivales culturales más importantes del mundo. Existe la creencia de que el arte es para el que puede y tiene, pero el arte es para todos”.Habló de distintos proyectos culturales que se han iniciado como el de Ruelas, el Cervantino Gastronómico y el acercar el cervantino a las colonias.Propuso la creación del Museo del Cervantino y comprometió a los dos visitantes distinguidos a donar una obra significativa de su cultura y arte para poner la primera semilla de esta actividad.“A mí, me tocará disfrutar del Cervantino ya como espectador, no como gobernador y no puedo dejar de dar las gracias a esta ciudad que nos recibió a mí y a mi familia por 12 años de manera tan cariñosa. Los voy a extrañar”.Acto seguido se proyectó un video de los atractivos que tendrá esta 46 edición del FIC.