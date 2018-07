Ex cocineras de 'El Chapo' están encarceladas desde 2016 sin comprobar delito alguno

Durante siete años Lilia y Celia sirvieron como trabajadoras domésticas al ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquínsolía refugiarse por periodos determinados.Hoy ambas mujeres son procesadas por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de usoFueron detenidas al interior de la casa habitación ubicada en Boulevard Jiquilpán 1002, esquina Río Quelite, Fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, donde "El Chapo" se encontraba el 8 de enero de 2016,Están recluidas desde 2016 en el penal federal femenil de Coatlán del Río, Morelos, y en febrero pasado el juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en auxilio del juez Cuarto de Distrito en Morelos,Inconforme con la resolución, la defensa de Lilia y Celia interpuso el recurso de revisión 589/2017 ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, al considerar queLas declaraciones de Bernal, "El Camarón", y Jesús Gabriel, "El Mapache", detenidos también por la Marina,"y como las que, a través de sus ocupaciones, atendían a los miembros de su organización".La juez responsable en el auto de vinculación a proceso consideró que existen datos de prueba suficientes para determinar que estaban bajo las órdenes de "El Chapo" y que su trabajo doméstico contribuía a la operación de la organización criminal,Para la defensa,Asegura que no está sustentada la acusación de la PGR de que portaban arma de fuego al momento de su detención, puesto que en dos videos presentados se aprecia que ambas fueron privadas de la libertad en un baño, sin armas, y no en un cuarto como señaló la Marina.



"Del contenido de dichas videograbaciones se aprecia (...) que elementos de la Marina efectuaron la detención de varias personas (...), pero de las imágenes no es posible advertir (...) si son las quejosas y menos que portaran armas o no".