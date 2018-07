'Enfermero del Mal' confiaba en el buen tiro de su esposa para intimidar a clientes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Mi esposa es buena tiradora", se jactaba el enfermero Jorge Alberto ante un allegado —quien hoy es testigo protegido— antes de asesinar a una de sus compañeras de trabajo, aLas investigaciones de la Fiscalía Estatal han arrojado que, como en el homicidio del que se le acusa y posiblemente en los otros seis asesinatos, de los que se le fincarán cargos en los próximos días.Jorge Alberto N. fue detenido por las autoridades luego de que se demostrara que desde hace añoso bien, otorgar plazas para nuevo ingreso, sin embargo al no poder cumplir con todos sus "clientes" optó por asesinarlos. Se estima que tomó parte en por lo menos siete crímenes de esa naturaleza.Lizzeth, su esposa, se mantuvo al tanto de todos los acuerdos del enfermero, incluso —según el testigo protegido— al tener la mujer un don para la elocuenciaEl testimonial indica que cuando Jorge ya no podía negociar intervenía su cónyuge,y otros argumentos que solían convencer al personal del IMSS que los buscaba.Aunque la Delegación Estatal de la institución se reservó dar información del caso, eny pretendían alcanzar un puesto de mayor jerarquía. El costo para ingresar por primera vez era de 80 mil pesos.El ministerio público logró determinar que Laura Soto, empleada de la clínica 58, quien fue citada por el enfermero afuera de una guardería del IMSS para de ahí ir a entregar sus documentos a las oficinas centrales en diciembre pasado, fAún no logran identificar plenamente a los tripulantes, aunque trascendió que probablemente fuera la pareja.Otra información, ofrecida en las audiencias penales, es que la red de corrupción al interior del IMSS se extendía hasta las ciudades de Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias.Jorge Alberto está internado en el área de Observación y Clasificación del penal estatal de Aquiles Serdán, se le dictó un año de prisión preventiva. Fuentes de la Fiscalía señalan que por voluntad se ha mantenido aislado, pues tiene temor que otros reos le hagan daño.