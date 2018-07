Ancestros humanos salieron de África antes de lo pensado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta ahora, la evidencia más antigua de seres tipo humanos venía de artefactos que datan de hace 1,8 millones de años y cráneos hallados en el pueblo georgiano de Dmanisi. Pero el nuevo hallazgo retrasa esa fecha al menos 250.000 años.Esa salida sucedió incluso antes de que apareciera nuestra propia especie, el Homo sapiens. Los investigadores creen que las herramientas fueron elaboradas por seres de otra etapa evolucionaria.Los artículos incluyen rocas quebradas, fragmentos y martillos de piedra. Los 96 artefactos fueron desenterrados en un área conocida como Loess Plateau, al norte de las montañas Qiling, que divide el norte y sur de China.Algunas datan de hace 2,1 millones de años, según el estudio publicado el miércoles en la revista Nature.Las herramientas estaban incrustadas en distintas capas de tierra, lo que sugiere que nuestros antiguos parientes volvían una y otra vez al mismo sitio, posiblemente en busca de animales para cazar. Los investigadores también hallaron huesos de cerdo y venado, pero no lograron proporcionar evidencia de que las herramientas se usaban para la caza.Algunos expertos no involucrados en la investigación creen que los hallazgos deben ser tomados con precaución.El problema, dijo, es que a veces la naturaleza puede dar forma a rocas de tal manera que las hace parecer hechas a mano. Por ejemplo, rocas aplastadas durante años en un riachuelo pueden formar bordes filosos.Pero Sonia Harmand, arqueóloga de la Universidad Stony Brook en Nueva York, no coincide. “Esto podría ser, honestamente, uno de los sitios (arqueológicos) más importantes del mundo”, dijo Harmand, quien estudia herramientas de piedra.